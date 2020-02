Spanske aviser reagerer etter Ødegaard og Real Sociedads skuffende semifinale: - Et utbrudd av genialitet

Mener at nordmannen ikke maktet å påvirke kampen slik han vanligvis gjør for baskerne, og at kampplanen til motstanderen blant annet var å stoppe Ødegaard.

Martin Ødegaard vartet opp med en viktig scoring i 2-1-kampen mot Mirandés i den første semifinalen av den spanske cupen torsdag kveld. Det gir de blå- og hvitstripete et utfordrende utgangspunkt før returoppgjøret på Anduva 4. mars.

Det er nemlig nytt av året i den spanske cupen at det spilles enkeltoppgjør hele veien frem til semifinalene, mens turneringens nest siste runde spilles over to oppgjør der bortemålsregelen teller. Dermed kan Ødegaards mål vise seg å være skjebnesvangert.

Nordmannen scoret også borte i kvartfinalen mot Real Madrid på Santiago Bernabéu, der det var svenske Alexander Isak som stjal de fleste av overskriftene med sine to scoringer i 4-3-seieren.

Kampplanen

Mot Real Madrid fikk Ødegaard mye skryt, men flere av de spanske avisene fremhever heller de vanvittige prestasjonene til Segunda-laget Mirandés fredag morgen. Laget har nemlig slått ut lag fra øverste divisjon i kvartfinale (Villarreal), åttedelsfinale (Sevilla) og 16-delsfinale (Celta Vigo)

Etter kampen skriver Marca at «drømmen lever» for Mirandés etter at de fikk med seg det viktigste bortemålet. De uthever også at Ødegaard slet med å sette sitt preg på kampen grunnet midtbanespiller Mickael Malsa:

- Malsa gjorde slik at Ødegaard hverken hadde ballen eller virket komfortabel rundt ham, skriver storavisen, som også uthever at Ødegaard mistet ballen til Malsa i forkant av Matheus' scoring for bortelaget på Anoeta.

I Sport er Ødegaard nevnt spesifikt som en del av suksessoppskriften til Mirandés-trener Andoni Iraola:

- Høyt press, gjøre motstanderen ukomfortabel og å stoppe Ødegaard var formelen fra Iraola for å demme opp for «txuri-urdin» (baskiske kallenavnet på Real Sociedad, jour.anm), skriver avisen.

I avisen Mundo Deportivo så er de tydelige på at Ødegaard ikke maktet å påvirke kampen på lik linje som han pleier, men at hans scoring var et «utbrudd i genialitet», og at scoringen var «et skudd av forbannelse for å ødelegge ballen»

De påpeker at Mirandés gjorde en god jobb med å stoppe Ødegaard, men at det til slutt ikke holdt helt inn:

- Ødegaard viket ikke unna. At han er en diskret profil, sjenert i væremåte og med en enestående profesjonalitet stoppet ikke hans konkurranseinstinkt fra å vise seg frem, skriver avisen.

Uttalelsen som vekker oppsikt

Det som uansett vekker en del oppsikt i kjølvannet av det noe skuffende resultatet for San Sebastián-laget er uttalelsene til trener Imanol Alguacil.

Den vanligvis sindige og gjennomtenkte treneren valgte nemlig å utheve at supporterne hadde spilt en negativ rolle på Anoeta i kampen mot laget som spiller på nivået under Real Sociedad.

- Velkomsten vi fikk tappet oss for energi, og la veldig mye ansvar på oss. Dermed ble det slik at Mirandés ble gjort større, og de gjør en fantastisk kamp. Vi er åpenbart veldig nervøse og klarer ikke gå inn i kampen slik vi vanligvis gjør, sa Alguacil på pressekonfereansen etter kampen.

- Vi får ikke til å gå inn i kampen slik vi gjør med kamper i LaLiga, og også i tidligere utslagsrunder i cupen. Dermed sitter vi igjen med det best tenkelige resultatet, 2-1, og selv om laget spiller dårlig så er det i hvert fall tre sjanser til der man kan gjøre mål.

Alguacil tok over som hovedtrener i Real Sociedad på midlertidig basis etter at tidligere Leganés og Alavés-sjef Asier Garitano fikk sparken i desember 2018.

KRITIKK: Real Sociedad-trener Imanol Alguacils kommentarer har satt sinner i kok i San Sebastián. Foto: Ander Gillenea (AFP)

Alguacil tok også over på midlertidig basis da Eusebio Sacristán fikk sparken i mars 2018, men ble ikke gjort til permanent sjef på Anoeta før Garitanos sparking. Han fikk sin kontrakt forlenget til slutten av 2020/2021-sesongen tidligere i år.

Skulle Real Sociedad sikre seg en plass i den spanske cupfinalen, vil det være første gang siden 1988 at klubben tar seg til turneringens aller siste kamp. Den gangen tapte klubben mot Barcelona i finalen.

Året i forkant, altså 1987, er sist gang Real Sociedad hevet det spanske cuptrofeet. Det året gikk ting en del bedre da Atlético Madrid ble slått etter straffesparkkonkurranse på La Romareda i Zaragoza.

