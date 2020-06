Spanske fotballtopper forbannet over banestorming – varsler anmeldelse

Mannen som tok seg inn på banen i Barcelonas møte med Mallorca i spansk fotball søndag blir anmeldt til politiet. Ligaledelsen sier folks helse ble satt i fare.

I tråd med smittevernprotokollen som er etablert for den spanske toppserien, ble lørdagens kamp spilt for tomme tribuner, men det hindret ikke mannen å løpe inn på gressmatta underveis i oppgjøret.

Kampen ble stanset da banestormeren, iført Argentina-drakt med Lionel Messis navn på ryggen, kom stormende inn etter 52 minutters spill. Han tok et bilde av seg selv foran Barcelona-stjernen Jordi Alba.

Søndag opplyser La Liga-ledelsen at mannen, som ikke var iført verken ansiktsmaske eller hansker, ignorerte beskjeder han fikk fra sikkerhetspersonellet som var til stede. I tillegg brøt han de retningslinjene rundt helsesikkerhet som foreligger i forbindelse med koronaviruset.

Ligaledelsen fordømmer mannens handling og fastslår at han begikk «en kriminell handling». Videre påpekes det at han satte «alles liv og turneringens integritet i fare».

Til spanske medier sier supporteren at målet var å ta et bilde med forbildet Lionel Messi. Det rakk han imidlertid ikke før sikkerhetsvaktene dukket opp for å geleide ham av banen. Mannen forteller også at han tok seg inn på banen etter å ha hoppet over et to meter høyt gjerde og deretter arbeidet seg ned via tribunen.

Kampen ble stanset mens banestormeren ble tatt hånd om.

Mannen skal ifølge avisen Mundo Deportivo være fransk, men har vært bosatt på Mallorca hele livet.

For å begrense faren for smittespredning har tilskuere ikke adgang til kampene i La Liga. Ligaledelsen har etablert strenge regler rundt hvem som får oppholde seg på arenaene.

