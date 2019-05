Spanske medier: - Manchester United nærmer seg de Ligt-avtale.

Ole Gunnar Solskjær skal være nær ved å signere ettertraktede Matthijs de Ligt (19) fra Ajax.

Ajax-stopper Matthijs de Ligt skal være svært nær å signere for Manchester United. Det melder den spanske journalisten Gerard Romero for RAC1, lørdag kveld.

Romero anses som en av journalistene som har best kontroll på Barcelona. Katalanerne har tidligere vært nevnt som favoritter til å få tak i midtstopperen. Nå ser dette ut til å ha snudd.

- Ligt veldig nær United. Ikke avgjort, men et veldig godt tilbud for spilleren, skriver Romero på Twitter.

Kjempebud

Fredag kunne spanske Sport fortelle at Ole Gunnar Solskjærs klubbe hadde lagt inn et kjempebud på nederlenderen, og nå ser det ut til at det kan være realitet i ryktene.

Ifølge Sport skal tilbudet til United lyde på 236.000 pund i uka - det tilsvarer en ukelønn på solide 2,6 millioner norske kroner i uka og en årslønn på rundt 135 millioner kroner.

Ettertraktet

Midtstopperen, som var en sentral skikkelse i Ajax-laget som spilte seg til semifinale i Champions League denne sesongen, sies å være svært ettertraktet. Klubber som Manchester United, Manchester City, Liverpool og Barcelona kobles med spilleren. Nå ser det ut til at førstnevnte er i førersetet om hans signatur.

Tidligere i år sikret Barcelona seg Frenkie De Jong. Han har vært lagkamerat med De Ligt i en årrekke og de to skal også være nære venner. Dette har vært med på å forsterke ryktene om at Barcelona var stopperens førstevalg.