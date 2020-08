Spanske medier: - Messi har ikke møtt opp til avtalt tid

Dukker Lionel Messi opp på Barcelonas treningsanlegg søndag? Svaret blir en ny indikasjon på hvor bestemt argentineren er på å forlate fotballgiganten.

Søndag skal Barcelona-stjernene etter planen møte til virustesting på treningsanlegget Ciutat Esportiva. Det er en forutsetning for å kunne delta når sesongoppkjøringens første trening holdes mandag.

Messis deltakelse eller fravær blir et nytt og klart signal med hensyn til hvilke framtidsplaner han har på fotballbanen. I forrige uke sendte argentinerens advokater en skriftlig henvendelse til Barcelona-ledelsen om at Messi ønsker å forlate klubben han har tjent hele karrieren.

Beskjeden skapte sjokkbølger i fotballmiljøet.

Søndag formiddag rapporterer avisen Mundo Deportivo at Messi ikke har møtt opp til testing til avtalt tid.

Ifølge journalist Marcelo Bechler som har vist seg å ha god innsikt i situasjonen kommer ikke avgjørelsen uventet.

- Han har allerede sendt ut en offisiell uttalelse til Barcelona om at han ikke lenger spiller for klubben. Han stoler på den ensidige oppsigelsesklausulen, skriver Bechler på Twitter søndag formiddag.

Luis Suarez, Ousmane Dembele og Arturo Vidal har møtt opp.

Barcelonas nyansatte sportsdirektør Ramon Planes sa i etterkant at han forventer at Messi vil møte til virustesting søndag og trening mandag som vanlig. Lørdag meldte imidlertid Catalunya Radio at superstjernens juridiske rådgivere skal ha anmodet Messi om å holde seg unna.

Debatt om klausuler

Oppfatningen skal være at dersom Messi deltar i sesongoppkjøringen, vil det kunne være ødeleggende dersom overgangsforespørselen ender opp i rettssystemet.

Messi har gitt beskjed om at han ønsker å utløse en klausul i kontrakten som gir adgang til å forlate klubben gratis i sommer. Barcelona har imidlertid henvist til at adgangen til å benytte seg av klausulen utløp 10. juni.

Den katalanske klubben har videre opplyst at klubber som eventuelt ønsker å hente Messi, vil måtte utløse argentinerens utkjøpsklausul på svimlende 700 millioner euro.

Søndag kom det samtidig rapporter om at det foreligger ulike syn også på utkjøpsklausulen. Ifølge radiokanalen Cadena SER skal klausulen ikke være gyldig lenger, som følge av at Messi er inne i sitt siste kontraktsår.

Lørdag ble det også bekreftet at Pep Guardiola befinner seg i den spanske byen. Manchester City-manageren skal ifølge flere kilder være svært interessert i å hente argentineren til Premier League-klubben.

Det har også blitt rapportert at Guardiola vil møte Messi i Barcelona innen kort tid.

President-uttalelser

Storavisen Marca skriver om det samme. Avisen har funnet fram sitater Barcelona-president Josep Bartomeu ga i september i fjor.

– Messi har en kontrakt vi signerte for to år siden, en fireårskontrakt, der han foran den siste sesongen, foran 2020/21-sesongen, kan forlate Barcelona for å gi seg med fotball eller reise et annet sted, sa Bartomeu ifølge avisen.

Han skal videre ha henvist til at andre aldrende stjerner skal ha fått et tilsvarende løfte.

Messi har kontrakt med klubben til 2021.

