Spanske medier gir Barcelona hard medfart

Spanske aviser sparer ikke på kruttet dagen etter at Barcelona ble slått at av mesterligaen.

Barcelona ledet 4–1 etter det første kvartfinaleoppgjøret mot Roma, men rotet bort ledelsen og ble slått ut av turneringen. 3-0-seieren til italienerne fikk spanske journalister til å spisse pennen. Flere spanske aviser kaller det for «et kolossalt nederlag» for Barcelona.

Barcelona-avisen Sport sørger over nederlaget med en sort forside, der avisen konstaterer at det ikke finnes noen unnskyldninger for Barcelonas fiasko.

Avisen El Periódico kalle kampen «en katastrofe av kolossale dimensjoner» og mener tapet er et svik fra Barca-trener Ernesto Valverde.

– Feilen var Valverde, konstaterer avisen og peker på trenerens konservative strategi.

– Har det virket før, vil det virke igjen, var Valverdes melodi. Men laget spilte ikke slik det pleier, det spilte mye dårligere, og trenerens plan gikk i vasken, skriver El Periódico.

De skriver også at Barcelonas spillestil var preget av skjødesløshet, passivitet og dovenskap.

Langer ut mot Messi

Spanias største sportsavis Marca retter kritikken mot stjernespiller Lionel Messi.

– Messi forsvant i kvartfinalen, skriver Marca.

– Messi fikk en kveld som skal bli vond å glemme. Argentineren, som har hatt en imponerende sesong helt til han var i Roma, forsvant i kvartfinalen. Han skapte ikke farlighetene han pleier for motstanderne.

Avisen lister opp de ni gangene Messi og Barcelona har røket ut av kvartfinalen siden 2007.

Madrid-avisen AS tolker nederlaget som at Barcelona har hatt for mye fokus på Messi og ikke laget som helhet.

– Verdens beste spiller klarte ikke trekke lasset alene, skriver AS.

– Presterer ikke Messi, presterer heller ikke laget. Når Messi ikke klarte å gjøre noen forskjell for tredje sesong på rad i en kvartfinale, klarte ikke laget finne andre krefter, skriver avisen.

