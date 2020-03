Reaksjonene etter at Real Sociedad er mange. Flere av de største spanske avisene er blandete i måten de omtaler nordmannen.

Real Sociedad er klare for den spanske cupfinalen etter at Mirandés ble slått 1-0 onsdag kveld, og dermed 3-1 sammenlagt. Dette er første gang laget fra San Sebastián skal spille cupfinale siden 1988.

Mikel Oyarzabal ble semifinalenes store helt med scoringer både i hjemme- og bortekampen for Imanol Alguacils mannskap. Martin Ødegaard fant også veien til nettmaskene i det første oppgjøret.

På andre banehalvdel venter enten erkerival Athletic Club eller Granada. De to skal spille om den andre finaleplassen torsdag kveld. Den spanske cupfinalen spilles på La Cartuja i Sevilla 18. april.

Les også: TV-kameraene fanget opp grov Ramos-melding til Ødegaard

- Skaden i Madrid har bremset ham

I spansk presse er reaksjonene mange rundt finalespillet til Real Sociedad. Blant annet Marca har onsdag viet sin forside til laget med overskriften «BELØNNINGEN FOR DEN TAPRE FOTBALL» med bilde av Ødegaard og Oyarzabal.

På forsiden skriver de blant annet annet at «Ødegaard-banden ga ingen sjanse til et tappert Mirandés», men i sin gjennomgang av spillerne får ikke Ødegaard mer enn én stjerne. Kampens profil, i deres øyne, var lagkamerat Adnan Januzaj, som fikk tre stjerner.

- I dette landskapet var det ingen rom for Merino og Ødegaard, som er i stand til å spille en ball gjennom et nåløye, heter det fra den spanske storavisen.

Heller ikke lokalavisen Noticias de Gipuzkoa er spesielt imponerte over det de så fra Ødegaard i oppgjøret, og gir han karakter seks av ti. Igjen er det Januzaj, og keeper Alex Remiro, som får høyest karakter med åtte.

- Han slet veldig med å komme seg inn i kampen. Skaden i Madrid har bremset ham. Han glimter til når han får plass, men han klarer ikke alltid å være kreativ når han får ballen. Han spiller for mange risikable pasninger, skriver journalisten Mikel Recalde, som er kjent for å følge kubben tett.

Selv om de fleste aviser virker enige i at Ødegaard leverte på det jevne, så er det avisen Mundo Deportivo som vier mest positivitet til den norske midtbanejuvelen.

- Når nordmannen smiler, så kan La Real nyte. Da han begynte å få ballen i mellomrommet, og fikk en forståelse med Januzaj, så kunne La Real puste ut. Han deltar i spillet som leder til målet, og presser konstant, skriver journalisten Ángel López om det han så fra nordmannen.

Den spanske avisen Sport hevder at det var tydelig at Mirandés-trener Andoni Iraola hadde gjort det klart at planen var å stoppe Ødegaard:

- Iraola beordret laget oil å snøre edderkoppnettet over Ødegaard, med den hensikt om å stoppe nordmannen fra å slå pasninger, skriver avisen i sin oppsummering av oppgjøret.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Historisk

Ødegaard har dermed blitt den første nordmannen som spiller for et lag som nå skal inn i den spanske cupfinalen. Om han spiller finalen på La Cartuja, så vil han, naturlig nok, også bli den første nordmannen til å spille en spansk cupfinale.

Hittil er det kun John Carew som kan vise til å ha vunnet en spansk ligatittel. Det gjorde han med Valencia i løpet av sine år på Mestalla. Han var også med å vinne den spanske supercupen, så vel som tape en Champions League-finale med klubben i 2001.

Denne sesongen har Ødegaard fått mye skryt i spansk presse for sine fantastiske bragder, og etter kampen mot Real Madrid var det spesielt mange som skrøt i den spanske pressen.

Det var mange som også la merke til en seanse der Ødegaard og Madrid-kaptein Sergio Ramos så ut til å oppleve særs dårlig stemning mellom hverandre. Der skal Ødegaard ha fått en skikkelig munnfull av den spanske landslagskapteinen.

Real Sociedad er blant lagene som fortsatt kjemper om en plass i neste sesongs Champions League. Laget fra San Sebastián ligger i skrivende stund på sjetteplass i LaLiga. Det er kun to poeng opp til Getafe, som innehar fjerdeplassen.

På toppen av LaLiga er det klubben som eier Ødegaard, Real Madrid, som har tatt grep. Etter seieren i El Clásico har nemlig hovedstadslaget hoppet over Barcelona på tabellen.

Det er laget fra Katalonia som er regjerende mester i den spanske toppdivisjonen, men i skrivende stund ligger de poenget bak Zinedine Zidane og hans mannskap.