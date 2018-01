Spanske og engelske medier: - Coutinho nærmer seg Barcelona

Ifølge flere medier, både i England og Spania, så har brasilianeren bestemt seg for å forlate Liverpool allerede i januar.

Spekulasjonene rundt Philippe Coutinhos overgang fra Liverpool til Barcelona har vært et stort samtaleemne siden sommerens overgangsvindu.

Nå rapporteres det fra flere medier at han har bestemt seg for å forlate Merseyside-klubben til fordel for den spanske serielederen.

Han har denne sesongen vært blant Premier Leagues aller beste spillere. Sammen med Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané har den brasilianske landslagsspilleren vært fremragende offensivt denne sesongen.

Coutinho står foreløpig med syv mål og seks målgivende pasninger på kun 13 kamper denne sesongen. Legger man til at han også har fem mål og to målgivende pasninger i Champions League, viser statistikken helt fremragende tall for den 25 år gamle playmakeren.

Trolig overgangsrekord

Ifølge Melissa Reddy, som er blant de som følger Liverpool tettest, har Coutinho fortalt kilder som står han nært at han ønsker å forlate klubben.

Det hevdes at han ønsker å komme seg til Barcelona så fort som mulig, og skal ikke ønske at Liverpool står i veien for drømmen hans. Coutinho skal ifølge Reddy allerede ha avslått en ny avtale med Liverpool.

Sources close to Coutinho have revealed Liverpool unsuccessfully tried to alter Coutinho’s mind by presenting multiple incentives and a greater wage packet to their highest earner. (@MelissaReddy_) — Anfield HQ (@AnfieldHQ) January 2, 2018

Skulle Coutinho forlate klubben vil han trolig bli det dyreste salget i Premier Leagues historie. Mundo Deportivo skriver at Barcelona ønsker å betale 98 millioner pund, i tillegg til 35 millioner pund i klausuler.

Den spanske radiostasjonen Onda Cero rapporterer derimot at Liverpool ikke vil selge for under 160 millioner pund.

Barcelona have been told that it would take a deal worth almost £160m to bring Philippe Coutinho to the Nou Camp. (Source: Onda Cero Radio) pic.twitter.com/kpg9yeB0J0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 2, 2018

Også Guillem Balagué, SkySports' velkjente ekspert på spansk fotball, mener at det nå er større mulighet for en Coutinho-overgang til Barcelona enn det har vært tidligere.

- Har ikke lagt inn bud



Han setter også spørsmålstegn rundt hvorvidt den brasilianske trollmannen er «frisk nok» til å spille Merseyside-derbyet mot Everton neste fredag i FA-cupen.

- Liverpools tone har endret seg, det ser ut til at de er åpne for alle muligheter. Selge nå og selge nå for sommervinduet. Å beholde Coutinho over sommeren er det siste valget, skriver Balagué på Twitter.

Han er likevel klar på at den katalanske giganten har til gode å komme med et tilbud.

- Det har ikke kommet et bud fra Barcelona .. ennå, skriver Balagué.

Skulle Coutinho ende opp med å gå til Barcelona vil han, etter solemerker, bli tidenes nest dyreste fotballspiller. Rekorden holder landsmannen Neymar.

Da PSG kjøpte 25-åringen fra nettopp Barcelona sommeren 2017 brukte de svimlende 222 millioner euro (ca 2,2 milliarder norske kroner). Det er fortsatt verdensrekord for én enkeltovergang.

