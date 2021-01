Spår hoppuke-drama etter kvalifiseringen

Halvor Egner Granerud vartet opp med det lengste hoppet, men Kamil Stoch vant kvalifiseringen i Bischofshofen.

Granerud ligger 20,6 poeng bak polske Stoch i sammendraget, men viste i løpet av tirsdagen at det kan bli en svært interessant avslutning på årets hoppuke.

Nordmannen var klart best av de to på trening da han hoppet ni meter lenger, men i tirsdagens kvalifisering var det Stoch som vant. Granerud hadde det lengste hoppet på 140,5 meter, men bedre vindkompensasjon og stilkarakterer gjorde at Stoch endte 0,7 poeng foran nordmannen etter et hopp på 138 meter.

Granerud måtte også se seg slått med 0,1 poeng av landsmann Robert Johansson som hoppet 137 meter.

Selv om det kun ble tredjeplass på Granerud i tirsdagens kvalifisering spår TV 2s hoppekspert og tidligere landslagshopper Andreas Stjernen at det likevel kan bli veldig spennende med tanke på Hoppuka sammenlagt.

- Han skal absolutt ikke få noe gratis. Det her er et veldig fint hopp av Halvor, men jeg sitter med en følelse av at han har mer inne enn det her. Jeg tror det kan bli mer spennende enn det folk tror, sier Stjernen.

Granerud: - Det er mulig

Det håper selvfølgelig også Granerud som på ingen måte har gitt opp.

- Det er mulig, men det krever at jeg gjennomfører en perfekt konkurranse og at han ikke gjør det. Men det kan skje. Så lenge det er håp så skal i hvert fall jeg gi gass, sier Granerud til TV 2 etter kvalifiseringen.

Nordmannen forteller imidlertid at han fikk gode svar i løpet av tirsdagens der han i sitt lengste treningshopp landet på imponerende 143 meter.

- Følelsen er ålreit. Det har vært en god dag i bakken. Jeg har fått gode svar. Så må jeg ta med meg det til morgendagen, forteller nordmannen.

Skaper overskrifter i Polen

Det bygges opp til en stor duell mellom Granerud og hoppuke-leder Stoch etter at polske hoppfans og skribenter lot seg provosere av nordmannens uttalelser etter rennet i Innsbruck i helgen.

Granerud uttalte blant annet at han opplevde at polakkene har vært mer heldige med forholdene under turneringen, men at han fortsatt har tro på sammenlagtseier ettersom Stoch har hoppet noe ustabilt.

Mandag kunne 24-åringen avsløre at han har mottatt trusler i sosiale medier etter intervjuet han gjorde med TV 2.

Nordmannen har denne uken beklaget at uttalelsene hans ble feiltolket og han har samtidig forklart at han har stor respekt for polske Stoch.

Granerud vil imidlertid gjøre alt han kan for å stoppe polakken fra å vinne Hoppuka for tredje gang i karrieren.

Skal han lykkes med det er han tydelig på at kun to tilnærmet perfekte skihopp vil være godt nok i Bischofshofen onsdag. Rennet starter klokken 16:30.

Eriksen ikke kvalifisert

Med unntak av Sander Vossan Eriksen klarte alle nordmennene å ta seg til rennet etter tirsdagens kvalifisering.

Marius Lindvik var tilbake i Bischofshofen etter å ha måttet stå over rennene i både Garmisch og Innsbruck som følge av en vondt tann. I kvalifiseringen endte Lindvik på 15. plass.

Daniel-André Tande hoppet 127,5 meter og ble nummer 20, mens Johans Andre Forfang ble nummer 24 etter et svev på 124 meter.

Reklame Sjokkhopp i strømprisen: Adi hjelper deg å finne billigst avtale