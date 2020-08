Spår stor karriere for Kolskogen: - Jeg ser mye Brede Hangeland i ham

Ole Martin Kolskogen (19) har vært det største lyspunktet så langt denne Brann-sesongen. Stoppermakker Vegard Forren sammenligner ham med Norges tidligere landslagskaptein.

BRANN - GODSET 1-1:

BRANN STADION (Nettavisen): Kolskogen startet sin 13. kamp for sesongen og gjorde en solid figur i 1-1-oppgjøret mot Godset lørdag kveld.

Tenåringssensasjonen på midtstopperplass har for lengst vist at han er et talent utenom det vanlige, og nå tror stoppermakker Vegard Forren at Norge har en kommende stjerne i emning.

- Jeg ser mye Brede Hangeland i ham, men han har enda lengre og raskere steg. Det er et godt utgangspunkt, sier en imponert Forren til Nettavisen etter Godset-kampen.

Kolskogen var en «wanted man» i pressesonen etter kampen, og det var flere i både rikspressen og lokalpressen som ønsket en bit av det høyreiste talentet.

- Trodde mest på nytt utlån

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen mener unggutten er så lovende at han virker høyere for hver kamp han spiller ...

Selv synes Kolskogen at det har gått over all forventning i år.

- Jeg har hatt en god sesong og spiller på et stabilt, godt nivå, sier han til Nettavisen.

- Var du trygg før sesongen på at du skulle få så mye tillit og så mange sjanser?

- Før sesongen hadde jeg ikke altfor mange forventninger. Jeg fikk beskjed om at det var en fair mulighet til å vise seg frem, men mest sannsynlig skulle jeg på nytt lån til Åsane, som jeg kom fra i fjor. Men jeg grep muligheten og spiller mye, så det er kjekt, sier 19-åringen.

Se hele intervjuet med unggutten etter lørdagens kamp øverst i saken!

EN LYSENDE KARRIERESTART: Ole Martin Kolskogen har imponert stort i sitt eliteseriegjennombrudd. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Vegard Forren er meget imponert over hvor raskt stoppermakkeren har tatt eliteserienivået.

- Jeg kjenner meg litt igjen i ham, jeg var 19 år selv (da jeg slo gjennom), men var kanskje ikke like kjapp. Han har vært veldig bra så langt og kommer til å bli en klassestopper. Det blir jobben min å passe på at han blir best mulig slik at Brann kan få millioner inn i kassa, sier Forren til Nettavisen.

- Gir sikkert mange dumme råd

32-åringen fra Kyrksæterøra har 33 landskamper for Norge, og svarer «helt sikkert» på spørsmål om Kolskogen kan oppnå det samme som han.

- Det er opp til ham selv. Men han må være litt heldig og holde seg unna trøbbel på veien. Han har helt klart ferdigheter og hode til å klare det, tror Forren.

- Han sier at han lærer mye av deg og at dere snakker mye sammen. Hva slags råd gir du ham?

- Vi prater mye sammen, vi er avhengig av det for få samarbeidet bak der til å fungere. Jeg gir sikkert mange fornuftige råd, og mange dumme råd. Men jeg prøver å være litt etter ham, for jeg vet hvor viktig det er å kommunisere og være rundt ham hele tiden. Han blir nok lei, men jeg merker at han tar enda mer tak selv nå, sier Forren.

NY HANGELAND? Ole Martin Kolskogen sammenlignes med den gamle stopperkjempen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen har trent en rekke gode midtstoppere opp gjennom. Han har latt seg imponere av Branns tenåring den korte tiden han har vært i klubben.

- Han er et enormt talent. En dyktig spiller med stor fart og ro, og han er blitt enda dyktigere i frispillingsfasen. Hvis han får spilt sammen med Vegard og får lære litt av roen og frispillingen hans, da tror jeg han blir en svært viktig Brann-spiller i mange år, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

Nå venter landslagspause for Kolskogen og Brann, som ikke skal i aksjon igjen før søndag 13. september. Da spiller bergenserne borte mot Vålerenga i rundens hovedkamp.