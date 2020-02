Spår store utfordringer for TV 2 etter at Premier League forsvant: Nå kan kanalen gå for disse fire rettighetene

NENT har kjøpt rettighetene til den øverste divisjonen av engelsk fotball i seks år fra og med 2022/2023-sesongen.

Torsdag morgen ble det klart at TV 2 mister retten til å vise Premier League-fotball etter 2021/2022-sesongen. Stafettpinnen går dermed videre til NENT, som står bak Viasat-plattformene.

Det betyr at TV 2 mister rettigheten de har innehatt i Norge siden 2010.

Indrefileten

Anskaffelsen av Premier League anses som et virkelig maktskifte hva angår sportsrettigheter i Norge, forteller medieekspert Lasse Gimnes til Nettavisen:

- Sport er særdeles viktig, og det viktigste innen sport er engelsk fotball. Det er ikke et stevne på en uke, men noe som varer over drøyt ti måneder. I tillegg har man mange interesserte, noen er selv fanatisk interessert, og det skaper sterk betalingsvilje, sier Gimnes.

Han estimerer at man vil se en definitiv endring hva angår abonnementskjøp på streaming i Norge når rettighetene veksler hender:

- I og med at dette er indrefileten hva angår «premium»-rettigheter, så har TV 2 Sumo vært en vekstvinner med en halv million abonnenter. Sumo og Ole Gunnar Solskjær har vært en fantastisk drahjelp, sier Gimnes om interessen som har oppstått etter at Solskjær tok over som Manchester United-trener.

KOSTER MER ENN DET SMAKER?: Medieekspert Lasse Himnes tror Premier League-rettighetene kan være dyrkjøpte hos NENT. Foto: Privat (GimCom)

- Det er ingen tvil om at Viaplay vil få en skikkelig offensiv på «premium», og vil øke antall abonnenter meget kraftig når perioden kommer. Egentlig, så er Viaplay laget i offensiven, som kan minst sende syv mann i angrep.

Han tror at for TV 2 sin del så handler det om å finne ut hvordan de kan jobbe seg inn igjen på kartet for sportsrettigheter i Norge.

- TV 2 må spille defensivt og hardt i forsvar, fordi de må prøve å bevare så mange av sine abonnenter som mulig. Dette fordi det er ingen tvil om at Premier League har vært veldig, veldig viktig for TV 2.

Nettavisen har grunn til å tro at etter at Premier League-rettighetene røk for TV 2, så er det fire rettigheter de i første omgang vil være i spill om:

Champions League, Europa League, EM-kvalifisering og EM i 2024, samt verdenscupen i skiskyting.

Gimnes er uansett usikker på om NENT blir sittende igjen som den store vinneren hvis man tar kostnadene av Premier League-rettighetene i betraktning:

- Jeg er opptatt av økonomien, og Premier League kan fort anses som en sur førsteplass. Alt er avhengig av prisen hva angår suksess. Det handler om det, men som premium-produkt så er Premier League den soleklare indrefileten, sier Gimnes.

- Jeg tror dette er det dyreste rettighetskjøpet, og jeg tror dette har blitt dyrt. Dette har vært en suksess, og er en suksess for TV 2. Det har mange visst om.

Dyrt kjøp

Til Nettavisen forteller TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen at de er skuffet over å se Premier League forsvinne fra sine plattformer, og går langt på vei i å bekrefte at prisen overstiger det de betalte for rettighetene sommeren 2016.

- Der TV 2 er nå, og når det blir for dyrt for TV 2, så sier det seg selv at det har vært en økning her, sier Jansen Hagen, som er tydelig på at skuffelsen er stor over å se at engelsk fotball forsvinner fra deres studio.

- Vi går og sier til oss at denne typen sportsrettigheter er noe vi har til leie, og ikke noe vi kan forvente å eie. Men når vi har hatt Premier League i ti år, så mister vi det litt av syne. Når noen kommer og snapper det, så føles det vondt uansett. Vi har ingen beskyttelsesmekanisme rundt akkurat dette.

Han er uansett tydelig på at de fort har blitt offer for sin egen suksess, og at de har blitt priset ut grunnet noe de selv har skapt:

- Vi ser med budkampen som var nå, at dette er noe som er skapt ved at vi har bygget opp Premier League-interessen, og skapt det produktet vi har lykkes med. Vi har kommet til et punkt der vi betaler en pris for verdien vi har bidratt til å skape selv, sier Jansen Hagen.

SKUFFET: TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen er tydelig på at dette ikke er noen god dag for kanalen. Foto: Alex Iversen / Tv 2 (TV 2)

- Det var rett og slett ikke nok i vårt bud til å vinne. Det tror jeg folk forstår. Folk er skuffa, men relativt fattet. Man går ut av dette med hevet hodet, og vi ga virkelig alt.

Selv om det spekuleres stort i hvorvidt TV 2 Sumo vil lide av tapet rundt Premier League, så er Jansen Hagen tydelig på at engelsk fotball har vært et supplement, og ikke det streamingplattformen har vært bygget på.

- De fleste kundene på Sumo er ikke Premier League-kunder, så man har benyttet anledning til å ha en rettighet som Premier League til også å skape annet innhold, og et annen profil på Sumo, sier TV 2s sportssjef.

- Det er ikke slik at uten Premier League så rives teppet vekk fra under beina og at Sumo er over. Slik fungerer det ikke, men at Premier League er en viktig driver og motor, det er det ingen tvil om.

Profiler forsvinner?

Et av de store spørsmålene mange stiller seg nå er hva som skjer med de ulike Premier League-profilene til TV 2. Navn som Øyvind Alsaker, Jan Henrik Børslid og Brede Hangeland har alle vært synonyme med TV 2s knallharde Premier League-satsing.

Gimnes tror man fort vil få et scenario der profilene vil ta veien videre fra TV 2 til NENT når rettigheten bytter over i 2022:

- Jeg tror TV 2 kan miste flere av sine profiler. Mange forbrukere har en ekstrem interesse for engelsk fotball, men det er nok også flere av reporterne og kommentatorene som har et vel så stort hjerte for engelsk fotball som de har for kanalen. Det ville ikke vært rart. Behovet for Premier League-kompetanse vil bli vesentlig mindre for TV 2 enn hva det har vært, sier Gimnes.

Han tror at det fort handler om et vel så stort engasjement til engelsk fotball, som det er for sin nåværende arbeidsgiver, og at å «følge rettighetene» dermed ikke vil virke unaturlig.

Også Jansen Hagen åpner for at de kommer til å ha en stor utfordring med å holde på sine største profiler etter sommeren 2022:

- Vi frykter det ikke, men jeg ser det som naturlig at noen profiler vil følge rettighetene. Dette er de beste formidlerne av Premier League i Norge, de har jobbet med det i ti år. De har en spesiell posisjon blant seerne, så jeg ser det som naturlig at de vil følge rettighetene, sier Jansen Hagen.

Han er tydelig på å utheve at Premier League, Champions League og landslagsfotballen vil være å finne på TV 2s plattformer i noen år fremover.

- Men så er det et spørsmål når sommeren 2022 kommer og hvordan situasjonen ser ut da. Det vil være avgjørende. Jeg er forberedt på at vi har en jobb hva angår å holde på de store profilene med tanke på hvor attraktive vi er også etter 2022.

Han forteller at allerede har eksistert diskusjoner med noen av de større profilene rundt et potensielt scenario dersom Premier League-rettighetene kom til å forsvinne, men at han torsdag ønsker å fokusere på andre:

- Jeg er mer opptatt av de i dag, for det er gjerne de som kjenner mest på uroen i dag. I dag handler det ikke å pleie de store profilene, men hverdagsheltene som har vært med på å skape dette Premier League-eventyret, sier TV 2s sportssjef.