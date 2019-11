SpareBank 1 forlenger ikke sponsoravtalen med skilandslaget etter fem års samarbeid

SpareBank 1 kommer ikke til å forlenge sponsoravtalen når den går ut våren 2020. Banken har bidratt med 15 millioner kroner i året, skriver NRK.

Det fem år lange sponsorarbeidet mellom SpareBank 1 og skilandslaget går ut i slutten av april neste år, og hovedsponsoren har valgt å ikke forlenge samarbeidet. Skilandslaget mister dermed en sponsor som bidrar med 15 millioner kroner i året.

– Det er først og fremst viktig for oss å påpeke at vi ikke har bestemt oss for å trekke oss ut, men at vi ikke har valgt å forlenge den avtalen vi hadde fram til 2020, sier Ida Håvik, kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1, til NRK.

Håvik svarer følgende om årsaken til at banken avslutter samarbeidet med NSF:

– Timingen er sånn sett god med tanke på at vi har en sesong foran oss. Vårt samarbeid løper ut denne sesongen. Da er det greit å kommunisere til skiforbundet at vi ikke ønsker å forlenge, slik at de kan gjøre sin jobb fremover, forteller Håvik.

– NSF Langrenn og SpareBank 1 har gjennom hele perioden hatt et godt samarbeid. Dette har vært mer enn et rent sponsorat, og jeg vil spesielt trekke fram «Byttehelgen», der vi sammen har skapt en bærekraftig arena for kjøp og salg av brukt skiutstyr, skriver langrennssjef Espen Bjervig i en pressemelding.

