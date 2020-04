Sparke, kaste eller heade en ball? Bare én av disse tingene er greit, sier helsedirektøren

Helsedirektør Bjørn Guldvog legger til rette for at flere kan trene sammen, men ikke flere enn fem og tometersgrensen må følges.

FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog åpner for at maks fem personer kan trene sammen, så lenge man holder en avtand på to meter.

Idrettsforbundet har samtidig bedt de enkelte særforbundene om å lage egne koronavettregler for hver enkelt idrett.

- Umulig å gjennomføre vanlig håndballtrening

Guldvog er klar på at en del idretter, særlig de som innebærer kroppskontakt og eller bruk av utstyr, ikke kan gjennomføres på vanlig måte.

- De idrettene er spesielt utsatt. Jeg spilt håndball i min ungdom, og ballen kan være smitteførende, hvis en av spillerne har smitte, så det vil være umulig å gjennomføre en alminnelig håndballtrening, sier Guldvog til NRK.

Fotballbaner i Oslo gjenåpnes for trening. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Hva så med fotball?

- Kanskje går det an å ha litt sparking til hverandre, men med en gang ballen treffer hodet, innbebærer det en betydelig risiko for smittespredning. Det kan ikke være mange som tar på den ballen heller, på en fotballtrening. Det må treneren legge til rette for. Dette er praktiske regler, som NIF vil lage på sine områder. Vi kan ikke detaljstyre dette, men jeg tror alle forstår at det må være litt ulikt for ulike idretter.

Det kan drives organisert aktivitet, men innenfor de strenge smittevernrådene helsemyndighetene har anbefalt.

- Vi må kunne bruke sunn fornuft og skjønn for når vi driver aktivitet. Det blir det opp til det enkelte forbund og idrettslag å sørge for at reglene overholdes, sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Smittevern

Til tross for at organisert idrettsaktivitet tillates, firte ikke helsedirektør Bjørn Guldvog på kravene til smittevernreglene da han klargjorde rammebetingelsene for idretten sammen med Kjøll onsdag formiddag.

– Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger om samling av personer og samling i grupper, overholdes. Når vi samles, så bør vi ikke være mer enn fem personer, og hver og en bør holde en avstand på minst to meter, sa Guldvog, som presiserte at anbefalingene gjelder aktiviteter både innendørs og utendørs.

Det blir heller ikke anledning til å bruke idrettsanleggenes garderober.

Tydeligere

Idrettspresident Kjøll påpekte at regelverket heretter blir mer tydelig.

– Det er helt avgjørende at idretten forholder seg strengt og tydelig til de kjørereglene som offentlig helsemyndigheter bestemmer. Vår viktigste oppgave er å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sa Kjøll.

Hun sa at Norges idrettsforbund sterkt oppfordrer til at det er voksne til stede når barn og ungdom trener og som kan påse at smittevernreglene overholdes.

– Vi anbefaler at det ikke benyttes kollektivtransport til og fra aktiviteten.

Koronavett

Hun sa at NIF vil utarbeide et felles regelsett for alle idretter.

– I tillegg vil vi utfordre alle våre 55 særforbund om å utarbeide koronavettregler innenfor sin idrett, sa Kjøll.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at det fra helsemyndighetene ikke er avgjørende om idrettsaktivitet gjøres organisert eller ikke.

– Antakelig er det mye bedre om det er organisert, for da får vi sikkerhet for at det er voksne personer og idrettsledere som følger dette, sa Guldvog.

På direkte spørsmål sa helsedirektøren at det er mulig for for eksempel fotballgrupper å ha mange på banen samtidig, men at de må deles opp i grupper på maksimum fem personer, og at alle som deltar må holde to meters avstand til hverandre og de andre gruppene.