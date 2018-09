Sparta-spiller avla positiv dopingprøve, bedyrer sin uskyld

Sparta-spiller Marcus Bryhnisveen (23) har testet positivt på et forbudt stoff, opplyser ishockeyklubben fredag. Spilleren vil kjempe mot anklagene.

Bryhnisveen avla den positive prøven i forbindelse med treningskampen mot Stjernen i Fredrikstad 21. august. Hvilket stoff som er funnet i Sparta-spillerens dopingprøve, er ikke kjent.

Sparta-ledelsen opplyser i en pressemelding at spilleren fredag var inne til rutinemessig samtale med Antidoping Norge, og at Bryhnisveen der har bedt om at også B-prøven analyseres.

– Vi synes dette er en veldig trist sak for både Marcus og klubben, og samtidig veldig leit for idretten, sier styreleder i Sparta, Henning Svendsen, til NTB.

Han bekrefter videre at Bryhnisveen ikke erkjenner skyld rundt den positive prøven.

Ivaretar spilleren

– Hva har han sagt vedrørende årsaken til at prøven er positiv?

– Det tror jeg du skal ta direkte med ham selv, sier Svendsen.

Sparta-lederen understreker at klubben jobber for å ivareta spilleren i en svært krevende situasjon.

– Vi følger opp mennesket Marcus så godt vi kan og har løpende kontakt med ham og hans talsperson, som er hans mor, sier Svendsen.

Han legger videre ikke skjul på at 23-åringen har tatt beskjeden om den positive prøven svært tungt.

Stort alvor

Samtidig understreker Sparta alvoret i saken.

«Klubben ser meget alvorlig på denne saken og velger å suspendere Bryhnisveen selv om det foreløpig bare er A-prøven som er analysert og at det ikke foreligger noen dom. Klubben tar sterkt avstand fra bruk av enhver form for doping og har nulltoleranse for dette», heter det i fredagens pressemelding.

«Samtidig er klubben bevisst sitt arbeidsgiveransvar og vil håndtere dette profesjonelt», understreker eliteserieklubben.

Østfold-klubben har inntil videre suspendert Bryhnisveen fra alle fellestreninger og kamper.

23-åringen kom til Sparta fra Stjernen foran inneværende sesong. Tidligere har han spilt for svenske Mörrums, Manglerud Star, Lørenskog og Vålerenga.

