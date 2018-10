Sparta-spiller testet positivt på testosteron

Ishockeyspilleren Marcus Bryhnisveen (23), som avla positiv dopingprøve, har testet positivt på syntetisk testosteron, opplyser spillerens advokat til VG.

– Det er testosteron som kroppen selv ikke produserer. Men han kan ikke si om han tror det kommer fra kosttilskudd eller medisiner han eventuelt har brukt, sier Sparta-spillerens advokat og talsperson Morten Justad Johnsen til VG.

Det var etter treningskampen mot Stjernen 21. august at Bryhnisveens urinprøve viste seg å være positiv. Også B-prøven til den dopingtatte spilleren.

Testosteron kan tilføres kroppen i syntetisk form, da klassifisert som anabole androgene steroider. 23-åringen bedyrer sin uskyld, og ønsker å finne ut av hvordan han har fått i seg dette.

Johnsen forteller at Bryhnisveen i forbindelse et møte med Antidoping Norge for 12 dager siden hadde med seg kosttilskudd og medisiner som han har tatt den siste tiden. Antidoping Norge vil gjennomgå disse for å finne ut om stoffet kan stamme fra disse.

– Vi ønsker å bidra dersom Antidoping Norge har flere spørsmål og vi håper på en rask avklaring. Men min erfaring er at denne fasen kan ta litt tid, sier advokaten til avisen.

Testosteron er på listen til Verdens antidopingbyrå (WADA) over forbudte stoffer, og inngår i klasse S1 over anabole stoffer. Strafferammen for forbudet stoffer som ikke går under kategorien særskilte stoffer er på opptil fire år, skriver TV 2.

Minstestraffen er normalt på 12 måneder.

