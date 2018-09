Sparta, Stjernen og Frisk Asker vant

Alle tre lagene har slitt så langt i sesongen, men torsdag tok Sparta, Stjernen og Frisk Asker hver sin etterlengtede seier.

Sparta har gått målløse av isen i de to siste kampene, men kunne reise hjem fra Hamar med tre poeng etter 3-2-seier over Storhamar.

Martin Grønberg var den siste som hadde scoret mål for de blå-hvite. Det var i 2-3-kampen mot Lillehammer for snart 14 dager siden. Tommy Kristiansen utlignet til 1-1 midtveis i annen periode og brøt forbannelsen. Patrick Thoresen hadde scoret 1. periodens eneste mål.

Så løsnet det virkelig for Sjur Robert Nilsens mannskap, og Tim Robin Johnsgård utnyttet rot i Storhamar-forsvaret og gjorde 2-1, mens Scott Allen økte til 3-1 i et overtall i midtperioden.

Thoresen satte sitt annet for kvelden da han utlignet til 2-3 med litt under ti minutter igjen av tredje periode, men nærmere poeng kom ikke fjorårets suverene seriemester og NM-vinner.

Storhamar og Fredrik Söderström har dessuten fått noe å slite med. Torsdag ble svenske Joel Johansson skadd, slik at laget nå har to backpar ute.

Frisk Asker har endelig fått sving på sakene og tok sin annen strake seier. Hjemmesterke Manglerud Star ble slått 5-1. Etter en målløs 1. periode tok det virkelig av i midtperioden, hvor gjestene scoret tre ganger.

Gjestene fra Asker økte til 4-0 før MS scoret sitt trøstemål. Kyle Bonis sto for to av gjestenes mål.

I Stjernehallen kom Lillehammer tilbake to ganger etter å ha ligget under 0-2 og 2-3. Da Stjernen gikk opp i 4-3 klarte ikke gjestene å svare. Hampus Gustafsson og Mikael Mikalsen scoret to mål hver i kampen.

(©NTB)

Mest sett siste uken