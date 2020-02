Sparta utklasset Frisk på straffeslag

Lagene var helt jevne gjennom tre perioder og forlengning, men Sparta utklasset Frisk Asker i straffeslagkonkurransen og vant 4-3 på borteis.

Dermed fikk sarpsborglaget igjen kontakt med naboklubben Stjernen i kampen om 6.-plassen i eliteserien ishockey, mens Frisk Asker misbrukte en mulighet til å ta seg opp i ryggen på Lillehammer i kampen om 3.-plassen.

Alle de tre periodene endte 1-1, og det var nesten helt jevnt i skuddstatistikken også (10-10, 10-11 og 10-12 i de tre ordinære periodene, 2-1 i forlengningen), men det var klasseforskjell i straffeslagkonkurransen.

Hans Kristian Jakobsson, Anders Tangen Henriksen og Christoffer Karlsen satte hver sin lekre straffe, sistnevnte fra nesten død vinkel, mens Sparta-keeper Jens Lillegrend i tur og orden reddet avslutningene fra Viktor Granholm, Alexandre Lavoie og Phillip Marinaccio.

Dermed ble to poeng med gjestene hjem, mens Frisk måtte nøye seg med ett.

Endre Medby scoret to mål for Frisk Asker, men kunne hatt tre. På stillingen 1-1 i slutten av første periode traff et slagskudd leggskinnet til Lillegrend, spratt ut i skøyta til Medby og forsvant i mål. Etter videogjennomgang besluttet dommerne å annullere målet, selv om det er svært tvilsomt at Medby på noen måte prøvde å treffe pucken med skøyta.

Medby fikk likevel sitt annet mål da han etter en lignende situasjon satte inn 3-2 i 3. periode. Da var det flipperspill mellom keeper og en back før Frisk-spilleren stakk fram kølla og hjalp pucken over mållinja.

Niklas Roest utlignet til 3-3 da han på volley styrte et slagskudd i mål. Den scoringen ble godkjent etter flere minutters videogjennomgang.

