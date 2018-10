Sparta vant på straffer, Oilers til topps på tabellen

Stavanger Oilers måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Sparta i eliteserien ishockey lørdag, men er likevel ny serieleder. Sparta vant 4-3 etter straffeslag.

Stavanger og Storhamar var à poeng på tabelltoppen foran lørdagens kamp, hvilket ga siddisene sjansen til å skaffe seg en luke med seier mot gjestene fra Østfold. Det skulle ikke vise seg å bli så enkelt.

Hjemmelaget scoret riktignok kampens første mål da Lars Christian Rødne overlistet Sparta-målvakt Samuel Ward etter snaut sju minutters spill av åpningsperioden.

Scott Allen slo imidlertid tilbake for gjestene mot slutten av perioden, og drøyt midtveis i annen periode var kampen snudd. Tommy Kristiansen sto bak Spartas 2-1-scoring.

Så var det hjemmelagets tur til å hente fram en snuoperasjon. Scoringer av amerikanske Mario Lucia og canadiske Jacob Lagacé før og etter den siste pausen sendte på ny Oilers foran.

Da øynet hjemmepublikummet en jubelkveld, men i stedet hadde kampen ytterligere en vending i seg. Med under to minutter igjen å spille satte Dylan Zink inn 3-3 for Sarpsborg og sendte oppgjøret til forlengning.

Der ble det ikke scoret mål, og dermed måtte det straffeslag til for å fordele poengene. Henrik Eriksson og Peter Quenneville scoret for gjestene og sørget for at to poeng ble med hjem til Østfold.

Sparta er nummer fire på tabellen. Kun fem poeng skiller opp til Oilers i toppen.

Storhamar møter Manglerud Star mandag og kan ta tilbake serieledelsen da.

(©NTB)

