Spenning helt til slutt i nasjonsligaen

Hadde Norge tapt for Bulgaria tirsdag, ville bulgarerne allerede vært gruppevinner i nasjonsligaen. 1-0-seieren betyr at spenningen vil leve til siste runde.

Uansett resultater i neste runde (16. november) vil ikke gruppevinneren i C-divisjonens gruppe 3 være klar før de siste kampene er spilt 19. november.

Dette er stillingen etter tirsdagens kamper: 1) Norge 9 (4-1), 2) Bulgaria 9 (5-3), 3) Kypros 4, 4) Slovenia 1.

I UEFA-turneringer er det innbyrdes oppgjør som avgjør ved poenglikhet, men der er Norge og Bulgaria like gode etter at begge vant 1-0 på hjemmebane. Får de like mange poeng, er det derfor total målforskjell som avgjør.

I neste runde spiller Norge borte mot Slovenia og Bulgaria borte mot Kypros. I siste runde er Bulgaria hjemme mot Slovenia og Norge borte mot Kypros.

Teoretisk kan Kypros fortsatt bli gruppevinner med seier i sine to siste kamper og hjelp fra Slovenia i de to andre. Den muligheten fjernes om Norge vinner i Slovenia eller tar minst ett poeng på Kypros, eller om Bulgaria tar poeng fra kypriotene i neste runde.

Duellen

I praksis står det mellom Norge og Bulgaria. Selv om Norge skulle vinne i neste runde, og Bulgaria tape (eller omvendt), kan alt snus på hodet med motsatte resultater i siste runde.

Verken Norge eller Bulgaria har sin skjebne helt i egne hender. De ender på samme poengsum om de tar like mange poeng i november, og da blir det målforskjellen som avgjør.

Norge har vunnet sju av sine åtte kamper i år og har slik sett god grunn til å gå til novemberkampene med stor selvtillit. Samtidig har Norge tapt fem av åtte tidligere bortekamper under Lars Lagerbäck, og da er det strengt å kreve to seirer på bortebane neste måned.

Rekord

Norge satte tirsdag ny rekord med sju strake hjemmeseirer, noe landslaget aldri tidligere har greid på 110 år med landskamper. Med sin sjuende seier for året tangerte laget også noteringen for flest seirer i et år under Egil «Drillo» Olsen (som ikke er rekord. Nils Johan Semb vant 10 i 1999, Åge Hareide vant 8 to ganger).

Norge vant alle sine fem hjemmekamper i år, med sammenlagt 9-1.

Lagerbäck har nå dobbelt så mange seirer (10) som tap i sine 17 kamper som Norges landslagssjef, men bortekampene er neste nøtt som må knekkes.

– Ullevaal begynner å ligne et fort. Nå må vi prøve å få til det samme på bortebane, sier landslagssjefen.

(©NTB)

Mest sett siste uken