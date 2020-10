Spent ventetid for håndballtoppene: EM-svaret rett rundt hjørnet

En definitiv avklaring om håndball-EM i Norge kan komme så tidlig som torsdag. Forslaget til smitteverngrep er til behandling hos norske helsemyndigheter.

Norges Håndballforbund har utarbeidet et utkast til smittevernprotokoll som det mener tillater avvikling av EM.

Torsdag er det 36 dager til avkast i mesterskapet der Danmark er delarrangør.

– Vi har fått beskjed om at helsemyndighetene vurderer protokollene i dag (onsdag). Ergo venter vi svar torsdag eller fredag. Så er vi naturligvis spente på hva tilbakemeldingen er og om vi får de unntak både vi og klubbene er avhengige av for E-cup, landskamper og EM, sier håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud til NTB.

Ulike regler

Smittevernbestemmelsene hos de to EM-vertene, er svært forskjellige. Danskene har et mindre strikt regelverk. Det gir mulighet til å isolere koronasmittede spillere og ledere uten at hele laget havner i karantene.

Dermed kan det fortsatt spilles kamper om noen blir syke med covid-19.

I Norge gjør bestemmelsene at en smittet person i troppen at resten av spillerne og lederne må isoleres. Det samme kan gjelde motstanderlaget. I så fall stopper kampaktiviteten opp for de involverte lagene.

Det er bred enighet om at en lemping på reglene må til i Norge om EM-programmet der skal bli gjennomført.

Fram og tilbake

60 prosent (inkludert semifinaler og medaljekamper) av EM-kampene er satt opp i Trondheim. Resten er lagt til de danske byene Herning og Frederikshavn.

Danmarks håndballforbund har allerede signalisert at det kan ta på seg hele EM om Norge må hoppe av bare vel en måned før første kamp.

Europamesterskapet spilles i perioden 3.–20. desember. Uten viruspandemien ville Norge spilt sine kamper foran opp til 65.000 tilskuere totalt i Trondheim, Stavanger og på Fornebu.

Trondheim ble til slutt foretrukket som vertsby etter at det ikke lot seg gjøre å spre arrangementet på flere hender.

I trønderhovedstaden ligger det an til maksimalt 200 tilskuere per kamp.

