Spesiallaget visir skal beskytte NFL-stjernene mot virussmitte

Et spesialutviklet visir for beskyttelse av øyne og munn ligger an til å bli løsningen for å forhindre smittespredning blant spillerne i amerikansk fotball.

NFL-ledelsen har planlagt å starte opp sesongen i september, og det jobbes på spreng med å legge forholdene til rette slik at hensyn til smittevernet er godt ivaretatt.

En spesialutviklet ansiktsbeskyttelse, som settes inn i spillernes hjelmer, er blant annet under utvikling i samarbeid med brilleprodusenten Oakley. Hjelminnsatsen skal bestå av et øyevisir og et munnskjold med hull i.

Målet er å stoppe potensiell overføring av dråpesmitte, melder ESPN.

Det skal foreløpig ikke være besluttet at det blir obligatorisk for spillerne å bruke patentet, men fra medisinsk hold oppfordres det sterkt til dette.

De 32 lagene i NFL ventes å motta ansiktsbeskyttelsen i løpet av neste uke, slik at de kan testes ut i stor skala. ESPN melder at spillere allerede skal ha gitt tilbakemelding om at det er enkelt å kommunisere gjennom ansiktsskjoldet.

Samtidig er ikke alle like begeistret etter å ha fått presentert ideen.

– Det kan du beholde. Blir det aktuelt å bruke det, tror jeg ikke du kommer til å se meg på banen, sa Houston Texans-stjerne JJ Watt til NBC Sports i forrige uke.

NFL og spillerforeningen ble nylig enige om en protokoll for oppstart av trenings- og kampaktivitet. Det innebærer blant annet at det ikke blir lov å bytte drakter og at medier skal holdes ute av garderobene.

Flere spillere har uttrykt bekymring for hvordan kamper skal kunne spilles uten at det innebærer stor fare for spredning av smitte.

