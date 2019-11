Spesielt én ting kan skape problemer før håndball-VM. Det får Norge til å ta grep

Når håndballjentene skal lade opp til håndball-VM i Japan, er det lite som blir overlatt til tilfeldighetene.

OSLO (Nettavisen): Halvannen time med tog nord for VM-byen Kumamoto, ligger den japanske kystbyen Fukuoka.

Byen, som huser rundt halvannen million innbyggere, vil spille en viktig rolle for Norge i tiden fremover.

Her skal nemlig en rekke norske utøvere på leir eller en såkalt «precamp» for å akklimatisere seg til japanske forhold - både før håndball-VM nå i desember, men også før OL i Tokyo kommende sommer.

For å sørge for at de norske stjernene får en optimal inngang til mesterskapene, er det spesielt én ting som blir avgjørende: Maten.

Tar spesielt grep

For toppidrettsutøvere som er helt avhengige av å få i seg nok og riktig mat for å prestere på toppnivå, kan ny og ukjent mat skape problemer. Selv om sushi etter hvert har blitt allemannseie i Norge, er norsk og japansk matkultur to forskjellige verdener.

Det har fått den norske delegasjonen til å ta grep i forkant av mesterskapene.

TRENINGSLEIR: Teamadministrator Grethe Ingels (t.h.) har ansvar for planleggingen av håndballjentenes treningsleir før VM. Her sammen med landslagssjef Thorir Hergeirsson under EM i 2018. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Når håndballjentene og støtteapparatet ankommer Fukuoka 20. november, skjer det med Olympiatoppens egen kokk på laget.

- Mat er viktig for enhver idrettsutøver, ikke minst under mesterskap. Spillerne skal ha et sunt kosthold, og de skal føle trygghet, trivsel og forutsigbarhet. De setter pris på å få kjente smaker som de er vant til hjemme, sier Grethe Ingels, teamadministrator i håndballforbundet, til Nettavisen.

- Mye handler om å gjøre det beste ut av råvarene som er å få kjøpt i Japan, legger hun til.

- Kjempeviktig å ta det seriøst

At Olympiatoppens kokk blir med på håndballjentenes VM-oppkjøring er slett ikke tilfeldig. Før OL vil norske utøvere bli samlet i en tilsvarende leir i Fukuoka, slik at de kan tilpasse seg japansk tid og klima, og også her vil maten spille en sentral rolle.

Derfor blir håndballjentenes leir i november en viktig test og gjennomkjøring for Olympiatoppen.

- Det vi legger mest vekt på, på «precampen» før OL er maten. Den japanske maten er svært ulik den norske, og er uvant for mange. Erfaringsvis er det også vanskeligere å få i seg nok og riktig mat når du skifter tidssoner og det er svært varmt og klamt, sier administrasjonssjef i Olympiatoppen, Ingrid Aase Bahr, til Nettavisen.

Hun får støtte av ernæringsfysiolog og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold Therese Fostervold Mathisen, som roser grepet.

- Det kan nok legge litt press og føringer på andre lag som ikke har de samme ressursene, men samtidig synes jeg det er flott å se at toppidretten faktisk tar kosthold, mattrygghet og tilrettelegging på alvor. Det å trene er bare halvveis til målet. Kostholdet er restitusjon og forberedelse av kroppen til ny økt. Det er kjempeviktig å ta det seriøst, og jeg synes det er flott at de tilrettelegger for å kunne ta slike grep, sier Fostervold Mathisen til Nettavisen, og fortsetter:

- Kjernen i saken er at når du beveger deg til en såpass fremmed kultur, kan det være en helt annen bakterieflora fra maten og kjøkkenet som vi ikke er helt tilvendt. Selv om lokalbefolkningen fint kan spise maten, så vil vi kunne reagere med for eksempel mage- og tarmbesvær.

Fostervold Mathisen peker på naturlig forekommende bakteriefloraer, hvordan maten tilberedes, eller også sterkere krydder enn det man er vant med hjemme, som noe som man kan reagere på. Dessuten er ikke alle så åpne for å prøve ut mat og meny de ikke føler seg trygge på – og det blir spesielt sårbart i en situasjon hvor du er avhengig av å spise tilstrekkelig og til bestemte tider, forklarer hun.

ROSER NORGES GREP: Ernæringsfysiolog og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold Therese Fostervold Mathisen roser Norges grep. Foto: Foto: Studio S, Høgskolen i Østfold

Ved å ha med seg egen kokk som kjenner både kultur og rutiner, så sikrer utøverne seg mot mange av utfordringene som kan følge kostholdet i en ukjent kultur.

- Det å være på treningsleir er én ting, men under konkurranse så vil man ofte ha veldig stor spenning og bære på mye nervøsitet. Det å skulle forholde seg til mat vil da være veldig utfordrende. Du vet det jo selv - hvis du er nervøs så har du ikke matlyst. Hvis det da i tillegg er mat som lukter - og ser annerledes ut, og du ikke helt hva det er eller smaker, kan det være ødeleggende for det energiinntaket som du faktisk krever. Det er fint å ha kjent mat rundt seg. Det tilrettelegger for at du i større grad spiser, sier Fostervold Mathisen.

Svensk motstand

Med en tidsforskjell på åtte timer mellom Norge og Japan, handler mye av den første tiden på treningsleiren om å vende seg fra norsk til japansk tid, i tillegg til de faste fysiske treningsøktene og håndballøktene.

- Det er et bra sted å være for oss. Ikke minst for å akklimatisere oss på tiden, men også for å få trent godt. Der vil vi ha sparringsøkter med Sverige, som også er der, forteller landslagssjef Thorir Hergeirsson til Nettavisen.

19 SPILLERE: Thorir Hergeirsson og Mia Hermansson Högdahl tar med seg 19 spillere til VM i Japan - 16 i troppen og tre som reserver. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Norge kommer nemlig ikke til å være alene i Fukuoka. Sverige gjør som Norge, og har valgt seg ut byen som base for sin OL-tropp før sommerens OL. Det betyr også at det svenske håndballandslaget bruker Fukuoka som en base til å lade opp til VM.

Hergeirsson forteller at det er planlagt en treningskamp mot svenskene, samt en til to sparringsøkter mellom lagene mens de er i Fukuoka.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er klokkeklar på at det arbeidet håndballjentene legger ned på treningsleiren vil være viktig for inngangen til VM.

- Det er klart at det blir uhyre viktig. Norge har god erfaring med dette. Det er en grunn til at de har holdt seg i verdenstoppen siden 1986. De er gode på forberedelser, på å vekte fysisk trening kontra håndballtrening. De får veldig mye tid sammen der de får finslipt det de skal gjøre, sier han til Nettavisen.

Bruker flere hundre tusen

Under oppholdet i Fukuoka vil den norske troppen bo og spise på spa-hotellet The Luigans. Norge har 16 spillere i troppen til VM, men har også med tre spillere som reserver. Med alt av støtteapparat vil den norske VM-delegasjonen i Fukuoka bestå av 29 personer.

Slikt koster naturligvis penger, og den ukelange treningsleiren før VM er budsjettert å koste Håndballforbundet rundt 450.000 kroner, forteller Ingels. Håndballjentenes treningsleir betales av Håndballforbundet, mens Olympiatoppen tar regningen for OL-leiren i 2020.

FØRJULSTRADISJON: Å se Stine Bredal Oftedal og resten av de norske håndballjentene kjempe om VM- og EM-medaljer har blitt som en norsk forjulstradisjon å regne. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Ingrid Aase Bahr forteller at Olympiatoppen har inngått et samarbeid med Japans olympiske komité, samt Fukuoka by og fylke. Det innebærer blant annet at treningsoppholdet blir noe rimeligere for Norge.

- De støtter oss med transport, tolk og en del ekstra utstyr som er kjøpt inn i hallen. Vi får også 50 prosent avslag på blant annet halleie, sier hun,

Under treningsleiren skal Norge trene i anlegget Fukuoka City Sports Arena, der de har tilgang på både håndballhall og treningssenter, Hakatanomori Athletic Stadium og Accion pool.

Generalprøve i VM-byen

Når treningsleiren i Fukuoka er gjennomført, setter håndballjentene kursen mot VM-byen Kumamoto 27. november. Dagen etter er det ifølge Hergeirsson planlagt en samtrening eller treningskamp mot Montenegro. Det vil bli den siste testen for håndballjentene før mesterskapet kastes i gang mot Cuba to dager senere.

I gruppespillet i VM vil Norge møte Slovenia, Serbia, Angola og Nederland, i tillegg til nevnte Cuba.

Gruppespillets siste kamp, mot Nederland, er ventet å bli en gruppefinale, og vil bli avgjørende for Norges utgangspunkt i hovedrunden.

Finalen i VM spilles 15. desember. Om Norge er et av lagene som sikrer en plass der, gjenstår å se.

