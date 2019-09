Spieler Nilsen og Lunde Pedersen til sykehus etter sykkelvelt

Dramatisk hendelse for landslagsutøverne.

To norske skøyteløpere har vært involvert i en sykkelulykke i tyske Inzell. Dette skjedde under trening tirsdag og de er begge sendt til sykehus.

Det skal dreie seg om Sverre Lunde Pedersen og Simen Spieler Nilsen.

Norges Skøyteforbund opplyser at de to gikk i asfalten under en treningstur tirsdag. Hastigheten skal ha vært høy og begge de to landslagsutøverne ble kraftig forslått.

- Triste nyheter



Det skal ha gått hardest utover Spieler Nilsen, som ble fraktet til sykehus i tyske Traunstein i luftambulanse.

- Dette var triste nyheter. Skader er dessverre en del av idretten, men dette er utrolig kjedelig for Simen som også fikk ødelagt fjorårssesongen på grunn av skader, sier sportssjef Lasse Sætre i pressemeldingen.

Spieler Nilsen skal ha gjennomgått flere undersøkelser og tester på sykehuset, for å undersøke skadeomfanget, og vil bli undersøkt videre i forhold til en smell i ryggen og en lettere hjernerystelse, i tillegg til behandling for skrubbsår, opplyses det.

- Simen er ved godt mot, og er glad for at det gikk så bra som det gikk, og har det etter forholdene bra. Han ventes utskrevet fra sykehuset torsdag eller fredag, heter det i pressemeldingen.

Tok OL-gull i 2018



Sverre Lunde Pedersen ble også kraftig forslått og har fått store skrubbsår av møtet med asfalten, men har ingen påviste brudd eller alvorlige skader.

- Etter et par ukers rolig trening, ventes han tilbake i fult slag igjen. Sverre skrives ut av sykehuset i ettermiddag, onsdag, opplyser Norges Skøyteforbund.

Lunde Pedersen er en av Norges mest profilerte skøyteløpere og var med å tok gull på lagtempo under OL i Pyeongchang i 2018. Spieler Nilsen var også på det laget.

27-åringen fra Bergen tok i tillegg både gull (5000 m) og sølv (1500 m) under enkeltdistanse-VM i Inzell tidligere i år.