Spiller og begge trenerne utvist da AaFK rykket nærmere Eliteserien, Sogndal også videre

Det kokte helt over for både trenerne og spillerne i Aalesunds 1-0-seier over Nest-Sotra i eliteseriekvalifiseringen. Sogndal slo Ull/Kisa med samme resultat.

Sju minutter etter pause sikret Pape Habib Gueye målet som sendte AaFK til neste runde, men det var de skandaløse scenene 20 minutter før slutt som vil være snakkisen etter søndagens kamp.

Det hele startet da Aalesund-trener Lars Bohinen reagerte voldsomt på at Gueye ikke fikk et åpenbart frispark. Rett etter ble Nest-Sotras Haris Cirak taklet av en AaFK-spiller rett ved hjemmelagets innbytterbenk. Da eksploderte det skikkelig.

Det ble håndgemeng, og en illsint Bohinen havnet i klammeri med gjestenes Sherko Faiqi. Sistnevnte dyttet AaFK-treneren i brystet, og da løp nærmest samtlige spillere til i et forsøk på å roe ned situasjonen.

Slaktet dommeren

Dommer Tommy Skjerven ga Faiqi gult kort for dytten. Det var hans andre i kampen, og dermed var Nest-Sotra redusert til ti mann. Bohinen ble sendt på tribunen. Det samme ble bortelagets trener Steffen Landro for sine reaksjoner.

– Det skjedde ikke så veldig mye. Det er utrolig at en så rutinert dommer som Skjerven klarer å konstruere opp den situasjonen til tre røde kort. Det er mye følelser i en slik kamp, og jeg reagerte kun to ganger på sidelinjen. Han var banens dårligste aktør, sa Bohinen til Eurosport om de kaotiske scenene.

Gueyes vinnermål kom da han headet et frispark fra Oddbjørn Lie i en bue over Nest-Sotra-keeper Egil Selvik. Flere scoringer ble det ikke i Ålesund.

– Det var ubehagelig å følge kampen fra tribunen. Særlig fordi jeg synes vi ikke håndterte de siste ti minuttene spesielt bra, men heldigvis hadde vi katten Lie, sa Bohinen og viste til målvakten Andreas Lie.

Fire minutter på overtid gjorde 31-åringen en mesterlig redning nede ved målstreken. Det skjedde etter en corner der Nest-Sotra også hadde sendt opp keeperen i et desperat forsøk på å få 1-1 og ekstraomganger.

Overtidsjubel for Sogndal

Aalesund ledet lenge årets 1. divisjon, men en formdupp gjorde at laget misset direkte opprykk til Eliteserien med ett fattig poeng. Nå er første del av kvalifiseringsjobben gjort.

Torsdag tar Aalesund imot Sogndal, som slo Ull/Kisa 1-0 takket være Sigurd Haugens overtidsscoring på eget gress.

– Det finnes ikke noen bedre følelse i fotballen. Det er dette vi trener og lever for. Det var ekstremt deilig, sa matchvinner Haugen til Eurosport.

For Bjørn Helge Riise blir torsdagens kamp spesiell. Han forlot moderklubben Aalesund i sommer for å spille for Sogndal.

– Jeg skal møte mange gode venner, og gleder meg som faen. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at vi skal vinne den kampen, sa Riise.

Vinneren mellom de to lagene, som begge rykket ned i fjor, møter Stabæk til to avgjørende kamper. Stabæk endte tredje sist i Eliteserien denne sesongen.

