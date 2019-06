Spillerne forsonet seg med straffeavgjørelsen

Norges spillere protesterte kraftig mot VAR-straffen som ga Frankrike seieren i onsdagens VM-kamp, men hadde roet seg før de kom til intervjusonen.

Der sa de fleste enten at de ikke hadde sett situasjonen ordentlig eller at de aksepterte dommerens avgjørelse.

Maren Mjelde gikk i diskusjon med Bibiana Steinhaus før straffesparket ble tatt.

– Jeg visste at jeg ikke hadde sjanse til å påvirke henne, men det var veldig mye følelser i sving. Hun er en av de beste dommerne, og det var bra at hun opprettet dialog da hun så at jeg var sint og sur og forbannet, sa Mjelde.

– Hun skjønte det og roet meg ned og forklarte at hun hadde sett det flere ganger og var sikker i sin sak. Jeg sa at jeg syntes det var billig, men når hun har sett det flere ganger så må jeg akseptere avgjørelsen.

Ingrid Syrstad Engen sa at hun ikke hadde noen intensjon om å treffe motspiller da hun klarerte ballen og at hun ble overrasket over avgjørelsen.

– Jeg spilte ballen, så jeg ble ganske overrasket over at hun dømte straffe. Jeg har ikke sett situasjonen om igjen, men jeg prøvde jo ikke å treffe henne. Jeg tok ballen og traff henne etterpå, og så vurderte dommeren at det var straffe, sa hun.

– Det var sykt nervepirrende mens vi ventet på avgjørelsen, men sånn er det. Det er VAR i VM. Egentlig er det bra, men det var kjipt for meg i dag.

Situasjonen minnet mye om den som ga Spania det avgjørende målet mot Sør-Afrika sist helg, en svært omdiskutert avgjørelse.

Skjønte hvor det bar

– Jeg opplevde ikke at det var noen situasjon i det hele tatt og ble overrasket da det ble VAR. Fra min posisjon så det ut som hun traff ballen, men da de først ropte på VAR så var jeg forberedt på at de hadde sett noe og at det kom til å bli straffe, sa Ingrid Hjelmseth, som var sjanseløs på Eugénie Le Sommers skudd.

– Jeg har ikke peiling på om det var straffe. Jeg fikk ikke med meg det som skjedde, så vi må bare stole på dommeren. De har jo hundre folk som sitter og ser på video. Vi får ikke gjort noe med det, men det var veldig surt, sa Maria Thorisdottir.

– Jeg vet noen mener det var riktig, men jeg har ikke peiling på om det stemmer, sa Ingrid Moe Wold.

Uten fasit

Martin Sjögren var blant dem som reagerte sterkt der og da. Han hadde heller ingen fasit med seg til intervjusonen.

– Jeg så ikke hva som skjedde, og jeg har ikke sett situasjonen om igjen heller. Men det var mye følelser inne i bildet, for i min verden gjorde vi en match der vi fortjente å få med oss poeng. Og så måtte vi vente ganske lenge, og det betyr at den ikke var helt klar. Jeg vil ikke si om det var straffe, men det føltes iallfall tungt å få den mot seg, sa han.

Situasjonen ble vist om igjen på storskjerm mens man ventet på dommerens avgjørelse. Noen av spillerne fulgte med på det, men ikke alle.

Oppsummert

– Jeg tittet, men jeg synes det var vanskelig å se. Vi protesterte jo uansett, men når hun har dømt så får det være, sa Karina Sævik.

– Det var litt rart at situasjonen ble vist, for da ble det enda mer galskap nede på banen. Jeg tror ingen i et sånt øyeblikk ville akseptert at det ble straffe. Hun tok avgjørelsen. Jeg hører mange si det var riktig, men det vil alltid være diskusjon rundt slikt, sånn er det bare, sa Mjelde.

Caroline Graham Hansen oppsummerte kanskje det hele best.

– Mener dommerne det er riktig så får ikke vi gjort noe med det, sa hun.

(©NTB)