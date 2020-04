Spillerne sier fra seg lønn i fire måneder - hylles av egen direktør

- De har demonstrert at de forstår hva denne klubben står for, sier klubbdirektøren.

AS Roma-direktør Guido Fienga hyller klubbens spillere, trenere og støtteapparat, etter at samtlige gikk med på å si fra seg fire månedeslønner under koronakrisen.

- Vi snakker alltid om samhold i Roma og ved å frivillig si fra seg lønnen for resten av sesongen, har spillerne treneren og hans støtteapparat bevist at vi står i dette sammen, sier Fienga til klubbens hjemmesider.

- Klubbens kaptein Edin Dzeko, resten av spillerne og Paulo (Fonseca, trener) har demonstrert at de forstår hva denne klubben står for, sier Fienga videre.

I et åpent brev til klubben, skriver spillerne følgende:

- Vi skriver for å uttrykke vår støtte til klubben og alt den gjør i denne vanskelige perioden, for å komme over problemene som er skapt av koronakrisen.

- Vi, spillerne, er klare for å begynne å spille igjen så fort som mulig og vil gi alt for å nå målene våre. Men vi innser også det ikke er nok for å møte de økonomiske konsekensene denne krisen har forårsaket. Med håp om å gjøre noe som kan hjelpe klubben med å restarte Roma-prosjektet, kommer vi med dette forslaget, skriver spillerne.

Italia er det europeiske landet som er hardest rammet av koronaviruset, med 23.660 dødsfall og 178.972 smittetilfeller.

Serie A ble stanset 10. mars, og det er foreløpig usikkert om og eventuelt når ligaen kan sparkes i gang igjen.