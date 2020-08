Spillesugen Haaland om klubbframtida: - Jeg stresser ikke med det

Erling Braut Haaland (20) gleder seg til hardkjøret som venter utover høsten både med klubb- og landslag.

OSLO/ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Borussia Dortmund-spissen er heltent på å starte en ny sesong med hyppige kamper for både klubben og landslaget.

20-åringen forsikrer at han er lysten på å spille så mye som som mulig. Han bekymrer seg lite for at spilleprogrammet blir enda tettere enn vanlig utover høsten.

Det har versert mange rykter ute i Europa rundt Haaland, og noen har antydet at jærbuen allerede kan være på vei bort fra Borussia Dortmund.

Haaland understreker at han har som mål å vinne noe med sin nåværende klubb. På mandagens pressekonferanse med det norske landslaget avfeide den unge profilen at han tenker hvordan karrieren ser ut flere år fram i tid.

- Jeg kom akkurat til Dortmund. Så spør du meg, er ikke det spørsmålet så relevant. Jeg har planer om å være i Dormtund en god stund, så jeg stresser ikke med det, sier Haaland.

Hektisk høst



Sesongen i Bundesliga foregår over en kortere periode enn vanlig på grunn av pandemien og det lange oppholdet før forrige sesong kunne spilles ferdig.

Ligasesongen i Tysklands øverste divisjon sparkes i gang 18. september, mens den tyske supercupfinalen er lagt til den siste datoen i september. I tillegg kommer Champions League og landslagsfotballen.

- Er du fotballspiller, så vil du spille kamper. Spør du meg så gjelder det å fokusere på det positive. Jeg hadde en fin periode i sommer, og har prøvd å kose meg så mye som mulig, sier Haaland på a-landslagets pressetreff.

- Jeg gleder meg veldig til å spille supercup mot Bayern 30. september. Jeg synes overhodet ikke den burde bli avlyst. Det er et fint trofé en eventuelt kan vinne, påpeker han.

Uten landslagsmål



Haaland møtte mediene sammen landslagssjef Lars Lagerbäck på Ullevaal mandag i forbindelse med opptakten til fredagens Nations League-oppgjør mellom Norge og Østerrike.

20-åringen legger ikke skjul på at han er lysten på å levere også på landslaget framover. Enn så lenge står han uten scoringer i a-landskamper.

I de kommende Nations League-kampene mot Østerrike og Nord-Irland er både Haaland, Joshua King og toppscoreren i tyrkisk Süper Lig, Alexander Sørloth, tilgjengelig.

- Titter du på spisssiden nå, så har jeg har aldri opplevd en så fordelaktig situasjon før. Ettersom vi har tre spisser som gjør det veldig bra.

- For meg som trener er det veldig positivt at Erling har nådd dit han har gjort, at Alex har gjør det bra og at at Josh har gjør det bra. Det er åpenbart positivt for det norske landslaget, sier Lagerbäck.