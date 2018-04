Spillselskapene lar seg ikke stoppe av nye regler

De utenlandske bettingselskapene frykter ingenting når spillpolitikken i Norge strammes inn.

En rekke tiltak blir innført for å hindre at norske oddskunder legger igjen penger hos utenlandske spillselskaper. DNS-blokkering og årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til utenlandske spillselskaper blir snart vedtatt.

– Vedtaket betyr ingen verdens ting. Det er ikke ulovlig å spille. Det har det aldri vært, og det kommer det heller aldri til å være. Vedtaket er til for å styrke Norsk Tipping, sier Mikael Mellqvist, PR-sjef i Coolbet, til Dagbladet.

Mellqvists selskap har estisk lisens.

– Vi kan ikke få et system der staten skal bestemme hvor innbyggerne skal handle varene. Er det greit å handle på Rimi, men ikke Rema, liksom? Dette er Norge, ikke Nord-Korea, sier Mellqvist.

En av konkurrentene påpeker at spillkundene «ikke blir kriminaliserte hvis de fortsetter å spille» etter regelendringene.

– Det blir ingen endringer for kunden, verken i praksis eller i livsform. Ingenting skjer hvis du fortsetter å spille, sier Stian Røsvik Bjørstad fra ComeOn.

Vil ha effekt

Kari Henriksen (Ap) er overbevist om at innstrammingene vil ha en effekt.

– Jeg hører hva de sier. Forslaget er et forslag med reelt innhold. Det er klart at tilsynsmyndighetene får større muligheter til å gripe inn og ilegge straffereaksjoner, og det vil være en nedgang i bruken av nettspill, det er jeg overbevist om. Jeg ser at de har behov for å berolige kundene sine, men der tror jeg de tar feil, sier stortingspolitikeren til Dagbladet.

Norske profiler

I Norge har kun Norsk Tipping og Norsk Rikstoto tillatelse til å drive med pengespill. Spillmonopolet har i årevis blitt utfordret fra utenlandske spillselskaper.

Anslagsvis bruker spillselskapene 609 millioner kroner årlig for å få reklametid på norske TV-kanaler som sender fra utlandet, viste tall fra Lotteritilsynet i 2016.

En rekke norske idrettsprofiler og kjendiser brukes som «ansikt» for spillselskapene i Norge.

