Spord sendte Sandviken til cupfinale etter straffedrama

Sandviken er klar for sin første cupfinale i fotball siden 1995. Ingrid Marie Spord og Nora Neset Gjøen ble de store heltene i straffeseieren over Klepp.

I likhet med lørdagens semifinale mellom Røa og LSK Kvinner måtte det straffer til for å skille Klepp og Sandviken etter 1-1 i selve kampen søndag.

Fra ellevemeteren var det til slutt bergenserne som var sterkest i en straffesparkkonkurranse der halvparten av spillerne bommet.

Sandviken-keeper Nora Neset Gjøen leverte en god kamp og fulgte opp med en redning i straffesparkkonkurransen. Kun én Klepp-spiller scoret fra krittmerket.

Dermed fikk Ingrid Marie Spord æren av å sikre hordalendingenes første cupfinale på 22 år med en sikker straffe.

– Jeg tenkte den skulle i mål. Jeg tenkte at «vi skal til cupfinalen», og det var en sykt deilig følelse da ballen gikk i mål, sa matchvinner Spord til NRK.

I finalen venter LSK, som slo Røa etter en mektig opphenting (0-3 til 3-3) og straffeseier lørdag. Finalen spilles 1. desember på Fornebu.

Keepertabbe

Sandviken kunne juble for ledelse etter en snau halvtimen. Ajara Nchout Njoya fikk en grei jobb med å heade inn innlegget til Kennya Cordner etter en svak inngripen av vertenes sisteskanse Lindsey Harris.

Tameka Butt utlignet sekunder før pause. Australieren kriget inn 1-1 via kneet til Gjøen etter mye klabb og babb på et hjørnespark.

Hjemmelaget presset på, og kvarteret før ordinær tid smelte Hege Hansen ballen i krysstanga. Kun fem minutter tidligere hadde 27-åringen kjempet seg tilbake på banen etter sju minutters skadebehandling som følge av en blodig hodesmell.

Avslutter med cupfinale

Butt hadde en god mulighet til å bli tomålsscorer ti minutter før slutt, men Gjøen reddet, og lagene måtte bryne seg på ekstraomganger.

Klepp fortsatte presset i regnværet på Jæren, men Sandviken holdt unna takket være en god sisteskanse i relativt sjansefattige ekstraomganger. Dermed måtte det straffer til, og da kunne til slutt gjestene juble for finaleplass.

– Dette var stort. Stort for en klubb som Sandviken etter der vi har vært og den reisen vi har hatt i år. Stort for jentene når du ser hvor mye det betyr for dem at vi skal til cupfinalen, sa trener Alexander Straus som avslutter Sandviken-karrieren med en cupfinale før han tar over kvinnenes U23-landslag.

(©NTB)

