Spørsmålene haglet før forrige VM. Nå blusser debatten rundt ankeretappen opp igjen

Langrennskvinnene ønsker tidligere avklaring og etterlyser selvsikkerhet i ankeretappedebatten.

OSLO/FONT ROMEU (Nettavisen): Under OL i Pyeongchang i 2018 gikk Marit Bjørgen (39) norges langrennskvinner inn til gull på stafetten med en strålende ankeretappe.

Ett år senere fikk svenske Stina Nilsson (26) sin revansje under VM i Seefeld, da hun rykket fra Therese Johaug (31) inn mot mål og sikret svensk gull.

At Johaug skulle gå sisteetappen var en overraskelse for mange.

Ankeretappen har blitt Norges akilleshæl etter at Bjørgen la opp, og det har vist seg at ingen av de norske kvinnene egentlig har hatt lyst til å gå den avgjørende etappen. Til Nettavisen etterlyser Ragnhild Haga (28) nå mer råskap hos det norske laget.

- Jeg synes det har vært litt defensivt. Vi må bli mer offensive, mener Haga.

Må se til guttene

28-åringen gikk en strålende tredjeetappe i OL for halvannet år siden, men var ikke i form selv til å kunne annonsere seg selv som en ankerkandidat under VM. Likevel sier hun at hun gjerne vil ha en ankeretappe i framtiden dersom muligheten byr seg og kroppen er i slag.

- Jeg synes at det er litt typisk oss jenter at vi er så forsiktige at vi ikke tør å ta på oss den rollen. Når Therese først tapte spurten så er det ingen som blir sure på henne. Alle vet at den som går sisteetappen gjør sitt beste uansett. Der tror jeg det er litt forskjell på gutter og jenter. En del gutter er nok mer: «Ja, ja, den tar jeg!» Mens jenter heller sier: «Nei, kan ikke du ta den.» Det er litt tullete. Jeg synes folk bare må stå i det, og tenke at når de er i form så må de prøve, forteller Haga.

Hun får støtte av landslagstrener Ole Morten Iversen. Han er enig med Haga i at det er forskjell på kjønnene når det kommer til den selvsikkerheten som kan trenges inn mot en sisteetappe på stafett.

- Jeg er helt enig. Jentene er litt mer beskjedne. Guttene er mer fandenivoldske og tør å ta slike sjanser. Jentene vil være veldig trygge på noe før de markerer en så stor selvsikkerhet som flere av guttene gjør. I det store og det hele er jeg glad for det, men akkurat når det gjelder sisteetappen på stafett så kunne det vært litt mer av dette på jentesiden også, forklarer han.

- På guttesiden har de Johannes. Det er klokkeklart og han elsker sånne ting og er forberedt på det. Idag har vi ikke noen jenter som er der, og skal du bli en god sisteetappeløper så må det komme innenfra. Du kan ikke tildele det til en som er usikker på om han eller hun har lyst. Du må ha en løper som tenker at: «Det her er jeg god på. Det her er jeg bedre enn de andre på», fortsetter Iversen, og legger til at han har stor tro på at de skal finne dette også blant de norske langrennskvinnene.

SØLV: Bilder som dette, av feirende svensker, er noe nordmennene ikke ønsker å se igjen. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Vil prøve litt forskjellig

Den kommende sesongen er mesterskapsfri, og det står to stafetter på verdenscupprogrammet. Iversens trenerkollega Geir Endre Rogn er klar på at disse stafettene vil bli brukt til å teste ut ulike varianter inn mot kommende VM og OL.

- Vi kommer til å prøve litt forskjellig der, tror jeg. Vi har mange på laget som er sterkere avsluttere enn Therese, men i VM så vi det som det sterkeste kortet, at hun kunne gå ifra på sisteetappen. Dessverre ble det litt andre forutsetninger enn vi trodde på den sisteetappen, innrømmer Rogn.

SAMTALER: Det kan blir opptil flere samtaler mellom trenerduoen og utøverne rundt ankeretappen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Hverken han eller Iversen vil røpe hvilke vurderinger de kommer til å gjøre, men de er klare på at det er flere muligheter som kan bli gode for Norge.

- Therese er en som vi normalt aldri vil vurdere på en sisteetappe. Det ble litt spesielt i fjor. Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng har jo vært bra på dette før, men så har det buttet litt de siste årene, så de ikke har vært like aktuelle. Vi har mulighet til å prøve ut litt. Per i dag er det veldig åpent, så samme hva vi gjør så blir det litt prøving og feiling, sier Iversen.

I tillegg til de etablerte og rutinerte damene, blir også løpere som Tiril Udnes Weng og Kristine Stavås Skistad trukket fram som noen som på sikt kan ta nivået som trengs til å gå en slik etappe.

- Det kan hende at noen av de unge løperne som nå er med på grunn av sine fartsegenskaper over litt tid kan bli gode nok til å bli aktuelle, forteller landslagstreneren.

Gjør endringer

Det som er helt sikkert, er at både utøverne og trenerne ønsker å få spikret ankeretappen på et tidligere tidspunkt inn mot VM i 2021 og OL i 2022. Den usikkerheten som rådde forrige sesong er noe de ikke ønsker at skal fortsette inn mot de kommende sesongene.

Forrige sesongs ankerkvinne, Therese Johaug, er helt klar på at ting burde avklares på forhånd inn mot de neste mesterskapene. På spørsmålrundt dette svarer hun kontant:

- Ja.

Etter å ha få tenkt seg litt om, utbroderer hun svaret noe mer.

- Jeg tror det er greit at folk kan forberede seg på det. Vi har mange jenter som er spurtsterke, men ikke jeg, sier hun og ler.

Johaug får støtte i trenerstaben. Rogn forklarer at det ikke kommer til å gjentas at en avgjørelse blir tatt så tett inn mot en mesterskapsstafett. Etter testing den kommende sesongen, håper han å ha en som kan bli trygg i rollen inn mot de forestående mesterskapene.

- Vi må prøve å spikre noe litt mer inn mot OL sånn at vi slipper den usikkerheten som var inn mot VM til neste mesterskap. Det beste er å ha noen som er ordentlig trygg på en sånn etappe. En som har øvd mye på det og som vet nøyaktig hva man skal gjøre. Det er noe vi har fokus på, sier Rogn.

