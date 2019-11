Sport Bild: - Erling Braut Haalands far har besøkt RB Leipzig

Den tyske avisen skriver at Salzburg-spissen kan være aktuell for en overgang til den Bundesligaen for en langt billigere penge enn antatt.

Kampen om 19-åringen fra Bryne begynner virkelig å dra seg til, skal vi tro flere europeiske medier. Tidligere har det blitt meldt at Manchester United kan være i ferd med å bruke hele 85 millioner pund på å hente angriperen til Old Trafford.

Ifølge tyske Sport Bild eksisterer det uansett en langt rimeligere løsning for den tyske Bundesliga-klubben RB Leipzig. Grunnet avtaler mellom de to Red Bull-klubbene, så skal nemlig Haaland være tilgjengelig for 30 millioner euro til sommeren.

Siden 2011 er det hele 17 spillere som har gått mellom de to klubbene, og ifølge den tyske avisen så er ikke Leipzig, som til daglig trenes av Julian Nagelsmann, fremmed for ideen om å hente Braut Haaland.

Videre skriver Sport Bild at Alf-Inge Håland, 19-åringens far, allerede har vært i diskusjoner med klubben rundt eventuelle planer for spissen, som i skrivende stund er Champions Leagues toppscorer.

Såpass langt skal disse diskusjonene ha gått at Alf-Inge Håland har vært på besøk hos RB Leipzig for å ta en titt på fasilitetene i den tyske toppklubben.

Ifølge SportWitness, som siterer papirutgaven av Sport Bild, skal ikke RB Leipzig være den eneste klubben som Håland har besøkt. Han skal nemlig ha besøkt Arsenal også den siste tiden.

Der hevdes det at det ikke bare er Alf-Inge Håland som har vært på besøk, men at Erling Braut Haaland selv har vært innom London for å titte på forholdene hos klubben trent av Unai Emery.

Ifølge den tyske avisen skal uansett Alf-Inge Håland være for en overgang til den tyske Bundesligaen, skriver Sport Bild. «Det er veldig viktig for familien at han heller spiller enn å sitte på benken», hevdes det.

- Gutten er en veldig god spiller. Både i ligaen og i Champions League gjør han usedvanlig god jobb, sier RB Leipzigs sportsdirektør Markus Krösche, som er veldig åpen om at klubben titter på utviklingen til Braut Haaland.

Spillere som Marcel Sabitzer, Naby Keita og Dayot Upamecano er eksempler på spillere som de siste årene har gått mellom de to klubbene med tilknytning til Red Bull.

Dette er ikke første gang en klubb i den tyske Bundesligaen kobles med en overgang for Braut Haaland. Tidligere meldte nemlig Salzburgs trener, Jesse Marsch, at han hadde informasjon om at Bayern München også hadde kastet seg inn i kampen om Haaland.

Den norske landslagsspissen måtte melde forfall til kampene mot Færøyene og Malta nylig med en kjenning i kneet. Han har kontakt med den østerrikske klubben frem til 2023.





Jakten på Braut Haaland har spisset seg ordentlig til den siste tiden. Det ble nylig meldt av The Athletic at Ole Gunnar Solskjær hadde valgt å sende sin mest betrodde speider for å følge Haaland.

Manchester Uniteds Simon Wells skal nemlig ha vært på besøk i Salzburg for å finsikte nordmannen i diverse kamper, og det har blitt hevdet ved flere anledninger at United kan vurdere å bruke store penger på Haaland.

The Mirror skrev forrige helg at United vurdere å legge hele 100 millioner euro på bordet for å hente Haaland når januarvinduet åpner, rett og slett for å sikre seg at ingen andre får tak i ham først.

Det har også blitt hevdet av italiensk presse at Napoli har fått øynene opp for supertalentet, etter at han fant nettmaskene på San Paolo i Champions League mot Carlo Ancelottis klubb.

Slik svarte Haaland da Nettavisen spurte ham om Napoli-ryktene

Gazzetta dello Sport hevdet den gang at Napoli vurderer en «norsk revolusjon» der også Sander Berge kan være aktuell for en overgang, etter at han imponerte mot klubben for Genk i Champions League.

Og det skal ikke stå på interessen fra de italienske gigantene. For kort tid siden ble det meldt av Corriere dello Sport at Juventus hadde bedt om et møte med superagent Mino Raiola, som oppgis som Haalands agent, i håp om å få på plass en avtale.

Tidligere har det også blitt skrevet at Real Madrid lurer i kulissene, og kan være interessert i å kaste seg inn i det som brygger opp til å bli en vanvittig budkrig om 19-åringen fra Jæren.