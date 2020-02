Sporting-direktør åpner opp om United-forhandlinger: - De betalte det vi ville ha

Ole Gunnar Solskjærs klubb fikk til slutt kloa i Bruno Fernandes. Nå forteller Sportings visepresident at United fort kan ha betalt for mye.

Vinterens store overgangssaga dreide i stor grad om Manchester United, og deres jakt på Bruno Fernandes fra den portugisiske storklubben Sporting Club fra Lisboa.

Mot slutten av vinduet fikk Solskjærs klubb endelig gjennomslag i sine forhandlinger, og Fernandes ble til slutt klar. Det er siden blitt sluppet offisielle dokumenter fra Sporting rundt hvor mye United betalte.

I de offisielle dokumentene fra Sporting bekrefter de nemlig at United har sagt ja til en totalpakke som kan ende på 80 millioner euro, dersom flere klausuler blir oppfylt av United og Fernandes. Dokumentene avslører også at United allerede har betalt 55 millioner euro for midtbanejuvelen.

- De tok feil

Nå forteller visepresidenten til Sporting, Francisco Salgado Zenha, at forhandlingene med United var vanskelige, og at det virket som de to klubbene hadde helt forskjellige antagelser av hvor mye Fernandes var verdt:

- Det gikk opp for meg under forhandlingene at Manchester United trodde vi skulle gi oss, og at vi kom til å bli enige om en sum på 50 millioner euro. Vel, de ender opp med å betale oss 65 millioner euro, sier Zenha til den portugisiske avisen Record.

Han viser til to av klausulene i kontrakten som gjør at Sporting kan få ytterligere ti millioner euro. Det er klauusler som er knyttet til antall kamper Fernandes spiller for United, og at den engelske megaklubben må betale ut en klausul dersom de når Champions League.

- Det tok feil, og de endte opp med å betalte det vi ville ha. Vi gikk inn for å få 20 millioner euro mer enn vi hadde solgt for for fire måneder siden, forteller visepresidenten.

Sist sommer, så vel dette årets januarvindu, har i stor grad handlet om hvem som til slutt kom til å ende opp med den portugisiske landslagsspilleren som i halvannet år har bøttet inn med scoringer og målgivende.

Tottenham var koblet med en overgang sist sommer, mens også Manchester United og Liverpool var nevnt i løpet av sommermånedene i 2019. Det endte til slutt med at Fernandes ble værende igjen i den portugisiske hovedstaden.

Selv om overgangen var dyrkjøpt er han fortsatt et godt stykka unna Paul Pogbas overgangssum da han forlot Juventus til fordel for United sommeren 2016. Den gangen knuste United verdensrekorden for å hente franskmannen.

Det har blitt rapportert at United brukte hele 105 millioner euro på å sikre seg den franske VM-vinneren fra «den gamle dame».

Portugisisk tradisjon

Før overgangen til Manchester United leverte nemlig Fernandes hele 15 scoringer og 14 målgivende på 28 kamper i alle turneringer for klubben som også fostret frem tidligere United-spillere som Cristiano Ronaldo og Nani.

Da overgangen ble bekreftet ble Fernandes den sjette portugiseren til å ikle seg Uniteds røde drakt. Tidligere nevnte Ronaldo og Nani var de første, og siden har Bebé, Joel Pereira og Diogo Dalot fått kamper for United.

Fernandes fikk sin debut i 0-0-kampen mot Wolves, men skal så langt ha vært en av de spillerne som virkelig har imponert Ole Gunnar Solskjær på treningsfeltet den siste tiden:

- Vi kommer til å bli vant med ham, og han kommer til å bli vant til oss. Hans pasninger, hans avleveringer og hans bevegelser .. jeg er bare så lettet over å se at han koser seg, sa Solskjær nylig til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside.

Fernandes var sammen med Odion Ighalo og Nathan Bishop de to eneste spillerne som kom inn dørene på Old Trafford under vinterens overgangsvindu.

Manchester United ligger i skrivende stund som nummer ni i Premier League etter 25 kamper spilt av 2019/2020-sesongen. Det er seks poeng opp til Chelsea, som innehar fjerdeplassen, som vil gi Champions League-spill neste sesong.

United gjester nettopp Chelsea i Premier League førstkommende mandag på Stamford Bridge.