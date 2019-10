Sporting Lisboa vurderer å endre navnet på hjemmebanen for Ronaldo

Navnet har stått fjellstøtt siden 1956 - nå vurderer klubben en drastisk endring.

Cristiano Ronaldo fikk kanskje bare én sesong på førstelaget til Sporting Lisboa, før han ble hentet av Manchester United etter å ha imponert stort i en treningskamp mot Sir Alex Fergusons mannskap i 2003.

- Utelukker ikke tanken

Det hindrer selvfølgelig ikke klubben fra Portugals hovedstad i å være stolt av juvelen sin, som flere år senere skulle utvikle seg til å bli verdens beste fotballspiller.

Nå vurderer klubben å endre navn fra Estádio José Alvalade, til Cristiano Ronaldo Arena, eller CR7 Arena, skriver spanske Marca.

Navnet på Sportings hjemmebane har vært uendret siden stadionen ble reist i 1956. José Alvalade var mannen som i sin tid etablerte klubben.

- Det er en tanke vi ikke utelukker. Cristiano er - og vil alltid være - et av de største symbolene på denne klubbens historie. Vi er stolte av å være assosiert med Cristiano Ronaldo, og at navnet på den beste spilleren i verden er assosiert med Sporting, uttalte klubbpresident Frederico Varandas nylig til italiensk Tuttosport.

Ronaldo spilte altså bare én full sesong på førstelaget til Sporting, men var også en del av ungdomsakademiet i klubben. Portugiseren står bokført med 31 kamper for Lisboa-klubben.

Det var først i Manchester United at Ronaldo skapte seg navnet som i dag er verdenskjent, før han dro videre og herjet i La Liga for Real Madrid. Etter ni innbringende sesonger i Madrid gikk veien videre til Juventus, hvor Ronaldo spiller den dag i dag.

UTENFOR: Jose Alvalade stadium in Lisboa.

Kryptisk om karriereslutt

Akkurat hvor lenge vi kan fortsette å nyte Cristiano Ronaldo på fotballbanen, det er usikkert.

Ronaldo skrev en kontrakt som strekker seg over fire sesonger med Juventus forrige sommer, men den evigunge 34-åringen kan ikke bekrefte hvor lenge han akter å fortsette fotballkarrieren.

- Det er ikke noe jeg tenker på. Kanskje er karrieren over neste sesong, men jeg kan også spille til jeg er 40 eller 41 år. Jeg vet ikke. Det jeg er klar på, er at man må nyte øyeblikket. Det er en gave å få spille fotball, og jeg må bare fortsette å nyte det, sa Ronaldo til den portugisiske TV-kanalen TVI.

Ronaldo, utvilsomt en av verdens beste fotballspillere gjennom tidene, er ikke kjent for sin ydmyket. I intervjuet kommer det frem at Ronaldo later til å bry seg mer om egne rekorder, heller enn trofèer.

- Er det noen fotballspillere som har flere rekorder enn meg? Jeg tror faktisk ikke det er noen som har flere rekorder enn meg, svarte fotballspilleren på sitt eget spørsmål.

Listen over Ronaldos personlige rekorder er for øvrig like lang som den er imponerende.

Portugiseren har blant annet vært på FIFAs årets lag hele tolv ganger, og UEFAs ved tretten anledninger.