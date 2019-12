Sportsåret 2020: Fullpakket program med OL på topp

Sommer-OL, fotball-EM, to håndballmesterskap og mye mer. 2020 blir en høytidsstund for de sportsinteresserte. Her er 30 av godbitene.

Hoppuka 28. desember – 6. januar Hoppfesten starter i romjula og går som vanlig i Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck og Bischofshofen. Anders Jacobsen er hittil siste norske vinner (2006/2007-sesongen). Tour de Ski langrenn 28. desember – 5. januar Langrennsmoro i Sveits og Italia denne gangen i den 14. utgaven av etapperennet. Johannes Høsflot Klæbo og Ingvild Flugstad Østberg skal forsvare titlene fra januar. EM håndball menn 10.–26. januar Spilles i Norge (Norges innledningspulje i Trondheim), Sverige og Østerrike. Semifinaler og medaljekamper går foran 25.000 tilskuere i Stockholm. Tar Sander Sagosen og co. sin første tittel? Australian Open tennis 20. januar – 2. februar Sesongens første Grand Slam-turnering for menn med blant andre Casper Ruud i tablået i Melbourne (Australia). Hahnenkamm-rennene alpint 24.–26. januar Super-G, utfor og slalåm i Kitzbühel er det ypperste for alpingutta i løpet av sesongen. Superbowl amerikansk fotball 2. februar Finale i den amerikanske fotballigaen spilles i Miami Gardens, Florida. VM skiskyting 13.–23. februar Idylliske Antholz i Italia er arrangørsted av et mesterskap som ikke sjelden gir norsk medaljerush. Ski Tour 2020 langrenn 15.–23. februar Ikke noe internasjonalt mesterskap denne vinteren. Det gjør touren i Sverige og Norge til et av vinterens høydepunkter for langrennsfolket. VM skøyter allround/sprint 28. februar – 1. mars Dette er første gang sprintere og allroundere for begge kjønn har et felles mesterskap. Det skjer i Vikingskipet på Hamar. VM skiflyging 21.–24. mars Gigantbakken i Planica (Slovenia) tar imot verdenstoppene. Bakkerekorden er på 252 meter og holdes av Ryoyu Kobayashi (Japan). Verdensrekorden (253,5 meter) har Vikersundbakken. Flandern Rundt sykkel 5. april En av vårklassikerne der rytterne har utfordringer med mye kjøring på brostein. Alexander Kristoff vant i 2015. US Masters golf menn 9.–12. april Viktor Hovland skal trolig prøve seg på Augusta-banen i sesongens første Major-turnering for golferne. Tiger Woods vant 2019-utgaven. Ishockey VM menn 1.–17. mai Sveits (Zürich og Lausanne) samler ishockey-kremen. Canada er tittelforsvarer. Norge ble nummer ni i forrige VM. Giro d'Italia sykkel 11. mai – 2. juni Kampen om den ikoniske rosa ledertrøya er en klassiker for sykkelfolket. Richard Carapaz (Ecuador) vant 2019-utgaven. Roland-Garros tennis 18. mai – 7. juni Grusspesialistene i tennistoppen inntar Paris. Rafael Nadal har vunnet åtte av de ti siste singleutgavene for menn. Casper Ruud skal i aksjon på sitt favorittunderlag. FA-cupfinale fotball 23. mai Den viktigste cupen i engelsk fotball avgjøres på Wembley. Champions League-finale fotball 30. mai Atatürk-stadion i Istanbul er stedet for årets største klubbkamp i herrefotball. EM fotball menn 12. juni – 12. juli Mesterskapet spilles denne gangen med kamper i hele tolv forskjellige land. Norge kan kvalifisere seg gjennom seier på sitt nivå i UEFAs nasjonsliga. Der går semifinale og finale i mars. Norge har ikke vært med i et internasjonalt A-sluttspill for menn siden 2000. Copa America fotball menn 12. juni – 12. juli Fotballmesterskapet for Sør-Amerika er denne gangen lagt til Argentina og Colombia. Brasil er tittelforsvarer. Wimbledon tennis 29. juni – 12. juli Gressturneringen i London er som vanlig årets høydepunkt for mange tennisfans. Simona Halep (Romania) og Novak Djokovic (Serbia) stiller som tittelforsvarer i single. Tour de France sykkel 27. juni – 19. juli Årets største sykkelfest starter i Nice og avsluttes som vanlig i Paris. Det ble ingen norske etappeseirer i forrige utgave. Hittil siste norske triumf kom i 2018 (Alexander Kristoff). Sommer -OL 24. juli – 10. august Sommerlekene i Tokyo blir årets store sportsbegivenhet. Der skal det deles ut hele 339 gullmedaljer i 33 idretter. Det er tredje gang Asia arrangerer lekene sommerstid: Seoul (1988) og Beijing (2008). Arctic Race of Norway sykkel 6.–9. august Alle etappene går denne gangen i Troms fylke med start i Tromsø. Premier League fotball

8. august 2020-21-sesongen starter med den første av 38 serierunder. VM roing 16.–23. august Idylliske Bled i Slovenia er arrangørsted. Paralympics

25. august – 6. september Vel to uker etter OL overtar paralympierne bybildet i Tokyo. EM friidrett 26.–30. august Paris og Charlety-stadion er stedet for friidrettseliten. Mesterskapet kommer svært kort etter OL. Norge skal forsvare tre gull fra mesterskapet i 2018: Karsten Warholm (400 meter hekk) og Jakob Ingebrigtsen (1500 og 5000 meter). Langrennsstjernen Therese Johaug kan være med i den norske troppen. VM sykkel 20.–27. september Aigle og Martigny i Sveits tar imot sykkeltoppene denne gangen. Ryder Cup golf 25.–27. september Lagkonkurransen i herregolf mellom USA og Europa avgjøres i på Whistling Straits-banen i Haven, Wisconsin. Blir Viktor Hovland første norske deltaker i historien? EM håndball kvinner 4.–20. desember Spilles i Norge (også finalekampene) og Danmark. Det er første gang siden 2010 det går mesterskapskamper i håndball for kvinner på norsk jord. Frankrike er tittelforsvarer. Norge skal revansjere 5.-plassen fra 2018. (©NTB)

