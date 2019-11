Sportsintervjuet: Mads Hansen

Mads Hansen skjermer familien fra rampelyset, vil kvitte seg med fjerdedommere og gruer seg til å måke snø. 35-åringen er neste person ut i «Sportsintervjuet».

- Hva tenker du på om dagen, Mads Hansen?

- Det er vel daglige gjøremål, innspurten i Eliteserien og at det er kaldt. Jeg gruer meg til at jeg må begynne å måke.

- Hva er det beste med å leve et liv i idrettens verden?

- Det vil jeg si er at man holder seg i form, så når man da kommer hjem fra jobb på en måte, så slipper man å dra på trening.

- Hva er det verste med å leve et liv i idrettens verden?

- At man må forsake mye, og mister veldig mye fleksibilitet på den sosiale arenaen. Man er bundet opp til stort sett hver dag hele året med trening og kamp. Man mister muligheten for spontanitet

- Hvilken egenskap hos andre setter du pris på?

Humor.

- Hvilken egenskap hos deg selv er du fornøyd med?

- Kreativitet. Det kan være så mangt, men å finne alt fra om det er tv-ideer til «pranks» og påfunn man kan gjøre med kamerater.

- Hvilken nålevende idrettsperson ser du mest opp til?

- Personen lever, men er ikke lenger en idrettspersonlighet. Det var Tommy Svindal Larsen som var det store forbildet for meg. Jeg var Stabæk-fan da jeg var yngre, og hadde sesongkort på Nadderud i sju år. Han var den første store helten, og jeg hadde flere av draktene hans og skulle alltid være han på løkka. Jeg var egentlig i Godset-land, så det var veldig rart med en gutt i Stabæk-drakt. Det bare ble sånn, det er ikke alltid man har en rasjonell grunn når man er yngre. Han kom jo som Stabæks nye stjernesignering, og de bygget han som stjerne og den store profilen, og da beit jeg på agnet.

- Hvilken nålevende idrettsperson har du lite til overs for?

- Da lurer jeg på om jeg vil svare FIFA-presidenten (Gianni Infantino, red. anm). Det er det med korrupsjon og alt det med å betale seg til stemmer. Det virker ikke som det er et hundre prosent kult og ekte demokrati når VM-sluttspill skal fordeles og det greiene der.

INFLUENCER: Mads Hansen har tatt steget inn i medieverdenen etter at han la fotballskoene på hylla. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

- Hvis du fikk all idrettsmakt i morgen, hva hadde du endret på?

- Jeg hadde prøvd å kutte ut fjerdedommere i fotball, for det er noe av det dummeste jeg vet om. De bryr seg om ting som ikke har noen betydning, og så overser de og har null myndighet eller baller til å ta beslutninger. Det skjer så mange ganger at du ser feil på banen hvor dommerteamet ikke har sett det, og hvor fjerdedommer åpenbart har sett det, men da er opptatt av helt andre ting. Det er ingen som vil være fjerdedommer, og det er ingen som vil ha fjerdedommere. Det er en blindtarm i fotballen.

- Hvis du ser tilbake i tid - hva er du mest stolt av fra livet ditt?

- Jeg er mest stolt av å ha kommet til en klubb i 3. divisjon og ha rykket opp med samme klubben hele veien til Eliteserien.

- Hva håper du vil prege livet ditt de neste ti årene?

- Det blir det kjedelige svaret, men det er også det genuine og ekte svaret. At jeg fortsetter å ha en jobb som ikke føles som en jobb. At det aldri blir noe voldsom frykt for at serien er ferdig, og at det blir evig blåmandag.

- Hva angrer du mest på i din karriere?

- Det blir veldig filosofisk, men alt jeg har gjort i livet for øvrig og idretten har fått meg dit jeg er i dag, og jeg er veldig fornøyd med der jeg er i dag. Jeg hadde jo et dårlig spillemessig opphold i Fredrikstad for eksempel, men det kan godt hende at hvis det hadde gått bra der, hadde jeg vært på et annet sted i livet nå som ikke er like fint. Det er vanskelig å si at jeg angrer på noe. Man kan kanskje si at jeg kanskje ikke var tøffere og turte å være dårlig og ute av komfortsonen mer som spiller. At jeg ikke var flinkere til å eksponere meg for ting jeg var dårlig i, for å bli bedre. Og da spesielt trening.

- Hva er den største myten om Mads Hansen?

- Det jeg hører når folk møter meg, er at det er mange som sier «jøss, du er jo hyggelig». Ut i fra at jeg har hatt noen feider og diskusjoner i sosiale medier, tror folk sikkert jeg er krassere enn det jeg er. Det er nok det som i så fall er en myte. At jeg er mer ydmyk, hyggelig og mer respektfull enn folk kanskje får inntrykk av.

- På hvilken måte har kjendisstatusen påvirket livet ditt?

- Ikke så mye. Jeg er ikke så mye utenfor dørene annet enn til og fra jobb. Det har jo bidratt til å få en jobb jeg trives med, og at jeg kan jobbe i media. Så det er stort sett positivt. Det eneste er at jeg kanskje er litt mer bevisst på å verne privatlivet.

LA OPP: Hansen gikk hele veien fra 3. divisjon til Eliteserien med Mjøndalen før han la opp i 2018. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

- Du har valgt å skjerme samboer og barn totalt fra sosiale medier og eget rampelys. Har det vært viktig for deg, og hvorfor?

- Det er vel flere grunner. Den ene er at jeg mener at jeg ikke kan skjønne hvorfor det skal være interessant for andre. Jeg byr på meg selv i de fleste sammenhenger, og da er det greit å ha en side som folk ikke kjenner til. Så er det også en faktor at andre uskyldige tredjeparter skal få velge selv om de ønsker å være i mediene, og det er ikke jeg som skal ta den beslutningen for dem.

- Hva har vært det vanskeligste med å omstille seg fra livet som toppidrettsutøver?

- Det har ikke vært vanskelig i det hele tatt. Jeg har fortsatt å trene, forskjellen er at jeg kan trene når jeg vil og når det passer meg, ikke etter samme tid hele tiden. Det har gått helt plettfritt faktisk. Jeg kan ikke komme på noe, så det er kanskje et tegn på at ikke jeg savner det.

- Hva er du mest stolt av, din kommersielle suksess eller karrieren du gjorde som profesjonell fotballspiller?

- Det er vanskelig… Det er mer målbart det man gjør som fotballspiller. Det man gjør i media er mer en subjektiv mening om det er bra eller ikke. Det jeg er stolt av med fotballkarrieren min er at jeg ble så god jeg kunne. Jeg mener jeg gjorde alltid så godt jeg kunne på alle treninger og i alle kamper. Jeg slipper å måtte sitte og se tilbake om 10 år «hva hvis jeg bare hadde drukket mindre, trent bedre, vært mer seriøs eller gitt mer», så det er jeg stolt av. At jeg alltid til enhver tid gjorde så godt jeg kunne. Så kan man si at jeg gjør det nå også, men det er ikke så målbart. Og når du sier kommersiell suksess, så har jeg bare holdt på halvannet år utenfor fotballen, så det er litt tidlig å slå seg på brystet for noe der.

- Har du fått mer eller mindre respekt for journalister nå som du har fått en del erfaring fra mediesiden?

- Det har jeg egentlig alltid hatt. Hvert fall i form av at jeg alltid har vært nøye med å ringe opp igjen og holde avtaler og den biten der. Det eneste jeg har fått litt mer respekt for, er de som setter børs på fotballkamper. Ofte er jeg veldig uenig fortsatt, men la meg si jeg sitter og ser en Mjøndalen-kamp. Da kan jeg tenke «herregud fikk Jokke det, og Vetle dét», men så har jeg skjønt at den som setter børs gjerne skal skrive liverapport og sette børs på begge lagene samtidig. Så jeg har gjort meg opp noen tanker etter kamper som «ja fader, hvordan var han høyrebacken til motstanderlaget?», og jeg har vært ute og meldt litt tidligere at børssettere gjør en dårlig jobb, men akkurat det skjønner jeg er en mer krevende jobb enn jeg trodde tidligere. Jeg har ikke fått noen aha-opplevelse, for jeg har skjønt det før også, men jeg har hvert fall reflektert mer over det.

MOTSTANDER: Hansen er ikke nevneverdig imponert over fjerdedommere, og ville kutte dem ut om han fikk all idrettsmakt i morgen. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

- Du våkner og tar opp mobilen for å lese aviser. Hva er drømmeoverskriften?

- Det er jo det kjedelige som «Fred i verden» og sånt, da. Kan jeg ikke tenke litt på den? Jo, drømmeoverskriften er: «Sjokkfunn i forskningsrapport: Potetgull er sunt».

- Hvis Mads (35) skulle gi to råd til Mads (18). Hvilke råd hadde du gitt?

- Da er det gjerne fotballspilleren Mads Hansen vi snakker om. Se ting i litt større perspektiv, ikke bare tenk på neste søndag og det å komme med på laget. Tilbake til det jeg sa tidligere, tør å trene og eksponér deg for det du er dårlig på. Og prøv å nyte øyeblikkene, for jeg har alltid sett videre hele tiden. At man heller kanskje står litt i de gode øyeblikkene og suger til seg inntrykkene der, for det er tross alt dem man lever for. Man skal ikke være fornøyd og verdensmester er noe man blir og ikke noe man er, men at man klarer å reflektere og nyte godstundene man har, enten det er å spille en god kamp eller vinne noe.

- Mange lurer på om Erik Follestad faktisk solgte din relativt dyre snøfreser i forbindelse med Sportsklubben-innspilling. Gjorde han virkelig det?

- Jeg vil ikke si relativt, den var rett og slett beit fram dyr. Jeg har hvert fall ikke fått den igjen, så hva han har gjort for noe... Mannen er jo ikke god.

