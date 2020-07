Sportssjefen bekrefter: - Rosenborg har lagt inn bud

Rosenborg håper å sikre seg svensk back, men sportssjefen i Djurgården mener 24-åringen kan være moden for større oppgaver.

Djurgårdens sportssjef Bosse Andersson bekrefter overfor FotbollDirekt at Rosenborg har lagt inn bud på Jonathan Augustinsson.

- Jeg er jo sant at Rosenborg har gjort det. Ja, risikoen finnes for at han forsvinner i sommer, men Jonathan vet samtidig at jeg tror på ham i en større liga ute i Europa, sier Andersson til nettsiden.

- Han har vært i klubben lenge og er en spiller av høy klasse, men pådro seg en uheldig skade i fjor. Uansett så har vi jo visst hvilke kvaliteter han har, sier Andersson videre.

Sportssjefen sier videre at Djurgården har vært i samtaler med flere klubber enn Rosenborg, uten at han vil nevne hvilke.

24-åringen spiller primært venstreback og er lillebror til den svenske landslagsspilleren Ludwig Augustinsson, som til daglig spiller i Werder Bremen.

Rosenborg solgte nylig sin landslagsback Birger Meling til franske Nimes.

Forrige uke meldte samme nettsted at Malmø FFs 18 år gamle stortalent Tim Prica er muntlig enig med Rosenborg om en avtale.

Ifølge opplysningene skal Prica ha kommet til muntlig enighet med Rosenborg om sine personlige betingelser. Prica er sønn av tidligere RBK-spiss Rade Prica og var inne på listen over de 100 største talentene hos avisen The Guardian i 2019.

Spissen sitter på en utgående kontrakt og det hevdes at Prica har takket ja til tilbudet som RBK har lagt frem.