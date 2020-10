Sprintlegenden Boldon viste et klipp av Warholm til en bekjent. Da kom en spontan reaksjon på oppførselen hans: - Der har du problemet

Den tidligere verdensmesteren på 200 meter konfronterte Karsten Warholm (24) med en teori som fikk nordmannen til å tenke seg litt ekstra om.

NORGES IDRETTSHØYSKOLE (Nettavisen): Hekkestjernen Warholm stilte nylig til nettprat med den tidligere sprintstjernen Ato Boldon (46).

Der ble blant annet nordmannens etter hvert så karakteristiske kroppsspråk et tema. Warholm har gjort det til en del av imaget sitt å psyke seg voldsomt opp før konkurranse, ofte ved å slå seg selv i ansiktet og brøle uhemmet rett før start.

Bolden - som i sin tid ble verdensmester på 200 meter i 1997 og har OL-sølv og flere OL-bronse både på 100 meter og 200 meter - hadde selvsagt bitt seg merke i dette. Han forteller at han hadde vist et klipp av Warholms oppførsel før start til en annen person og at han da hadde fått en ganske spontan reaksjon fra denne personen.

Så klipp: - Der har du problemet

Vedkommende - som Bolden sier at ikke var noen ekspert på friidrett, men svært kunnskapsrik innen idrett generelt - påpekte raskt at den norske 24-åringen svir av for mye krutt med denne gestikuleringen. Videre ble det poengtert at utøvere som gjør det godt i friidrett, ofte er rolige og fokusert i minuttene før startskuddet går.

Bolden forteller til Warholm at dette var tilbakemeldingen han fikk etter å ha vist klippet: «Åh, der har du problemet. Den ene eller to tidelene han trenger for å slå verdensrekorden, svir han av der, ved å skrike og holde på slik før løpet».

Da Nettavisen snakket med Warholm på et pressetreff på Norges Idrettshøyskole tirsdag kveld, sier han at det var en artig observasjon fra Boldons side, men påpeker at det fram til nå har fungert utmerket å psyke seg opp på den måten før start.

LEGENDE: Ato Boldon løp for Trinidad og Tobago og var en stor stjerne i friidretten på 1990- og tidlig 2000-tallet. Foto: Kazuhiro Nogi (AFP / NTB scanpix)

- Det er et morsomt poeng og det kan jo stemme, men jeg tenker egentlig at det gir meg noe. Men man vet aldri. Det kan jo hende at dette er en greie jeg har funnet på som egentlig ikke fungerer, sier Warholm til Nettavisen.

- Hittil har det gitt bra avkastning, da. Så jeg tror det gir noe og så kan det hende at jeg også svir av noe, men om vi teller opp til slutt så går favøren i min balanse. Jeg håper i hvert fall det, sier 24-åringen videre.

- Du har ikke tenkt på det litt i ettertid, da? At det kanskje var et poeng der?

- Jeg har tenkt på det og synes det er veldig morsomt, for det er jo åpenbart at du sikkert svir av noe på det, men jeg liker å tenke på at det gir meg noe. Jeg kommer nok ikke til å slutte å gjøre det med det første. svarer Warholm.

Warholm: - Blitt ganske etablert

Han liker tanken på at det nå har blitt en del av imaget hans, selv om det i utgangspunktet ikke var ment som akkurat det.

- Etter hvert har det blitt ganske etablert, selv om det er en greie som egentlig kom av helt andre grunner, gjennom treningen vår. Jeg synes likevel det er litt hyggelig at det får folk til å tenke: «Der er Warholm» og alle kan høre det, sier han.

24-åringen har som kjent jaktet verdensrekorden til Kevin Young på 46,78 sekunder gjennom hele denne sesongen. I Stockholm var nordmannen utrolig nær ved å slette rekorden fra 1992, da han klokket inn på utrolige 46,87 sekunder.

2020-sesongen har alt i alt vært en seiersmarsj for nordmannen med to VM-titler på 400 meter hekk. Til tross for at det ikke ble noe OL i Tokyo, og at han ikke klarte å slå verdensrekorden, leverte Ulsteinvik-gutten fire av de elleve beste tidene noensinne på distansen. Han ble også den første til å løpe under 47,10 to ganger i samme sesong.

Inn mot neste sesong, som etter planen skal bli en OL-sesong, så gjelder det å tyne enda litt mer ut av kroppen i jakten på rekorden. Warholm er klar på at det er trening som er den viktigste faktoren for videre framgang, selv om andre ting også teller.

- Trening, først og fremst

I store deler av 2020-sesongen har nordmannen blant annet hatt svært lite motstand fra konkurrentene, siden de sterkeste motstanderne ikke har vært tilgjengelig for konkurranse som en følge av Covid-19. Han har også løpt for glisne tribuner.

KJEN STIL: Her psyker Karsten Warholm seg opp før han løp inn til sitt andre VM-gull. Det skjedde i Doha i 2019. Foto: Petr David Josek (AP / NTB scanpix)

- Til syvende og sist er det treningen det kommer ned til. Nå har jeg jo vært veldig nærme. Bedre motstandere kan hjelpe, publikum kan hjelpe og det er mye som kan hjelpe på resultatet, men trening er først og fremst det som skal til for å holde på den kontinuiteten som jeg er veldig god på, sier Warholm.

- Framgangsmessig er trening den største investeringen, legger han til.

Det er likevel fortsatt uvisst hvordan 2021-sesongen vil arte seg og det kan fort ende med at den blir lik den nylig avsluttede sesongen om ikke koronasituasjonen bedres.

- En balansegang

Selv om både OL og EM gikk fløyten for Warholm og de andre utøverne i 2020, føler han likevel at treningsåret sett under ett har vært en bra investering.

- Trening er nok den beste måten å forbedre seg på. Konkurranse er også høyt oppe som den beste kvalitetstreningen du kan få, men i år fikk vi trene lenge og det tror jeg slo positivt ut, selv om det var komplisert noen uker der, sier 24-åringen.

- Da landet var i panikktilstand, var også vi det, men etter hvert som ting åpent opp og vi fikk kontroll, kunne vi trene lenge og bra, sier hekkeløperen.

Skulle det bli full konkurransesesong neste år, med det beste på startstreken og publikum på tribunen, håper Warholm det kan hjelpe ham mot rekorden.

- Det er mange ting som kan slå positivt ut neste år. Samtidig er det også noen feller man må unngå, som skader og slik. Det er en balansegang, sier han.