Spurs-sjefen frykter ikke trøtte spillere før Chelsea-kampen

Tottenham-manager Mauricio Pochettino tror spillerne hans er proffe nok til å prioritere søvn framfor å se bokseduellen mellom Anthony Joshua og Joseph Parker.

Sent lørdag kveld møtes tungvektsbokserne Joshua og Parker til storoppgjør i Cardiff. Det er en kamp mange sportsinteresserte ønsker å få med seg.

Pochettino vet fristelsen blant hans egne spillere kan være stor til å sitte oppe sent, men han regner med at de holder seg i skinnet og vektlegger en god natts søvn i forkant av søndagens derbykamp mot Chelsea.š

Vil ikke overvåke

Argentineren sier han uansett ikke kan overvåke hva Spurs-spillerne gjør på sine egne hotellrom.

– Du vet, vi er ikke politi. Vi trenger ikke kontrollere dem, og vi kan heller ikke installere kameraer på rommene deres for å se hva de gjør.

– De er profesjonelle, og jeg er sikker på at de legger seg for å sove. Boksekampen kan de ta opp og se dagen etter, ikke sant? Vi trenger å være uthvilte og friske til vår egen kamp søndag. Da trenger vi så mye energi som mulig for å vinne, sier Pochettino.

Ingen finale

Tottenham har ikke vunnet en ligakamp på Stamford Bridge siden 1990. Den gang utgjorde Paul Gascoigne og Gary Lineker en viktig del av Spurs-laget. En seier vil bety mye for de liljehvite, men Pochettino avfeier snakk om at en trepoenger mot Chelsea nærmest garanterer Spurs en plass i topp fire og mesterligaspill neste sesong.

– Dette er ikke en finale eller en avgjørende kamp, men den er viktig for selvtilliten og motivasjonen vår. Det er mange kamper igjen å spille også etter denne.

– Det ville vært fantastisk å vinne borte mot Chelsea, men jeg er sikker på at det blir en tøff kamp. De har et godt lag, legger Spurs-sjefen til.

Tottenham ligger på fjerdeplass med 61 poeng mot tabellfemmer Chelseas 56.

(©NTB)

Mest sett siste uken