Spurs strevde i byderbyet: Avgjorde likevel etter hjelp fra selvmål

Meget viktige poeng ble igjen hos José Mourinhos Tottenham.

TOTTENHAM - WEST HAM 2-0:

Spurs strevde i lang tid med å bryte ned West Ham i tirsdagens londonderby på Tottenham Hotspur Stadium. De få sjansene klarte verken Harry Kane eller andre å ta vare på, i alle fall til langt ut i andre omgang.

Men på en corner, der Eric Dier raget høyest på uten å imponere med avslutningen, fikk vertene god hjelp av West Hams Tomás Soucek til å få inn ledermålet. Det skjedde knapt tjue minutter etter pausen.

- Klønete. Han tror ikke ballen skal komme mot ham der og er helt uforberedt, beskrev TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

West Ham hadde uhyggelig lite å by på framover, helt til en dødball etter hvert førte til at Jarrod Bowen kunne dundre til med venstreslegga, godt inne i Tottenhams felt. Forsøket dundret i stolpen og vertene slapp med skrekken.

FIKK BISTAND: Tottenham og stjernespiss Harry Kane måtte ha hjelp av West Hams Tomás Soucek (i bakgrunnen) til å skaffe seg scoring i tirsdagens byderby. Til høyre ses Ryan Fredericks. Foto: Kirsty Wigglesworth (AFP / NTB scanpix)

Kane-revansj



Åtte minutter før slutt fikk Kane endelig vist hva han kan. Plutselig ble målmaskinen spilt fri midt i banen. Hammers sto høyt i forsøket på å etablere et trykk mot Tottenham-målet, men ble straffet hardt etter et farlig balltap.

- Jeg burde sannsynligvis ..., eller jeg skulle definitivt scoret et mål til. Men ja, det var deilig å sette inn den, sier Kane til Sky Sports.

I sin 200. Premier League-kamp for klubben sendte spydspissen sendte inn scoringen som trygget Spurs tre meget viktige poeng i jakten på en Champions League-plass. 26-åringen nå scoret 137 ganger Tottenham i den øverste ligaen.

- Her er det ikke mange som er bedre enn Harry Kane. Der så i alle fall ikke Kane rusten ut, kommenterte Mathisen ved 2-0-målet.

Manager José Mourinho hadde flere offensive valgmuligheter tilgjengelig, og sendte innpå både Lucas Moura og Dele Alli fra avspark i førsteomgangen. Steven Bergwijn og Erik Lamela ble henvist til innbytterbenken fra start.

Gjennom første halvdel av oppgjøret skulle Mourinhos menn likevel streve med å bryte ned et West Ham-lag som sjeldent var i ubalanse.

Lucas Moura var nærmest noe som lignet en stor målsjanse for Spurs de første 45 minuttene. Brasilianeren fyrte av fra rundt 20 meter og fikk et veldig godt treff. Men skuddet suste rett mot Lukasz Fabianski hadde små problemer med å styre ballen over tverrliggeren.

Annullering



Rett før sidebyttet trodde Heung-min Son at han hadde sendt hjemmelaget i ledelsen, men VAR underkjente målet for offside. En marginal, men riktig avgjørelse, viste reprisene.

KONTRABESKJED: Son Heung-min feiret først en nettkjening like før pausen mot West Ham. Sekunder seinere viste reprisene at sørkoreaneren var hårfint i offisde. Foto: Kirsty Wigglesworth (Reuters / NTB scanpix)

Tottenham fortsatte å trøble med å skape store sjanser i andreomgangen. De nedrykkstruede gjestene hadde stort sett hele laget bak ballen, og var flinke til å nekte de liljehvite boltreplass.

Harry Kane burde dog ha sendt Spurs foran etter en knapp time, da han fikk avslutte en kontring fra god posisjon. Ballen trillet utenfor.

1-0 kom likevel takket være Souceks opptreden i eget felt på det nevnte hjørnesparket.

Da Bowen ikke hadde hellet med seg på den store sjansen Hammers skapte, forverret situasjonen i nedrykkstriden seg bare for laget til David Moyes.

De vinrøde ligger rett over nedrykkstreken, à poeng med Bournemouth og ett foran Aston Villa. Begge de to har en kamp til gode på West Ham.

