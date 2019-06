Sør-Afrika nær VM-sensasjon – senket av straffespark

Jennifer Hermoso setter inn et av de to straffesparkene som vendte kampen mot Sør-Afrika og forhindret en kjempesensasjon i lørdagens VM-kamp. Spania vant 3-1. Foto: Francisco Seco, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Sør-Afrika reiste seg fra 2-7-smellen mot Norge og ledet over Spania midtveis i 2. omgang, men ble senket at to straffespark da storfavoritten vant 3-1.

Stjernespissen Jennifer Hermoso satte inn begge straffesparkene, et i hvert hjørne, i det 69. og det 82. minutt. Det siste var svært omdiskutert. Nothando Vilakazi klarerte ballen, men greide ikke å unngå at støvelen hennes deretter traff Lucia Garcia. Etter å ha brukt tid ved videoskjermen ga dommer Maria Carvajal straffe til Spania og viste ut Vilakazi for to gule kort. På 2-1 gikk Sør-Afrika i oppløsning, og innbytter Lucia Garcia kunne fastsette resultatet. Sør-Afrika kom på banen i Le Havre med ti av spillerne som startet mot Norge sist søndag, og som ble overkjørt fullstendig i første omgang da. Norge ledet 4-0 etter halvspilt omgang og 5-0 ved pause på vei mot 7-2-seier. Inn i laget kom kaptein Janine van Wyk, som ikke var spilleklar mot Norge, og med henne i midtforsvaret slet Spania tross stor dominans med å få ballen i mål. Sensasjonelt I det 25. minutt skar spissen Thembi Kgatlana inn fra siden og skjøt fra 20 meter. Ballen skrudde inn i krysset, og sensasjonelt ledet sørafrikanerne ved pause. Spania hadde over 70 prosent ballbesittelse og pepret det sørafrikanske målet med skudd, men var ikke effektive nok. Jennifer Hermoso og Mariona Caldentey innledet 2. omgang med en gigantisk dobbeltsjanse. Hermosos skudd traff undersiden av tverrliggeren. Returen spratt rett til Caldentey inne i målgården, men en forsvarer kastet seg foran og tok så mye av farten av skuddet at keeper reddet. Sør-Afrika hadde en stor sjanse til å gjøre 2-0 før håpet om en av tidenes VM-sensasjoner ble knust mot slutten. Det første straffesparket var for en korrekt idømt hands av van Wyk. Ung tysk helt Noen timer tidligere avgjorde et distanseskudd fra Giulia Gwinn (19) da Tyskland slet seg til 1-0-seier over Kina. Gwinn ble den første kvinne som er kåret til kampens spiller i sin første kamp både i U17-VM, U20-VM og senior-VM. – Giulia ble bedre og bedre. Jeg er veldig fornøyd med de unge spillerne. Nå har de VM-debuten bak seg og vet hva det dreier seg om, sa landslagssjef Martina Voss-Tecklenburg, som gjorde innbytter Lena Oberdorf (17) til yngste tyske VM-spiller noensinne. Kina var langt fra ufarlig, og Yang Li hadde to store sjanser i første omgang, deriblant et stolpetreff. (©NTB)