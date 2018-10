Sørloths Palace slått ut av ligacupen

Alexander Sørloth fikk en sjelden mulighet fra start da hans Crystal Palace tapte 0-1 mot Middlesbrough og røk ut av ligacupen.

Nordmannen spilte hele kampen, men kunne ikke hindre at ligacup-eventyret tok slutt borte mot Middlesbrough onsdag. I stedet er det mesterskapslaget som er klar for kvartfinalen etter at Lewis Wing satte inn kampen eneste mål like før pause.

Arsenal tok seg videre på bekostning av League One-laget Blackpool, men var i alvorlig trøbbel utover i kampen. Stephan Lichtsteiner scoret sitt første i den røde og hvite drakten da han sendte hjemmelaget opp i ledelse etter halvtimen i London.

18-åringen Emile Smith-Rowe doblet ledelsen fem minutter etter pausen. Det var hans andre mål på seniornivå for Arsenal.

Dobbel rødt

Fem minutter senere fikk Mattéo Guendouzi se det sitt andre gule kort for kvelden, og dermed ble det tidlig dusj på den unge franskmannen.

Overtallet benyttet gjestene seg av og reduserte fem minutter senere ved Paudie O'Connor. Det kunne fort stått 2-2 da Arsenal-keeper Petr Cech rotet det til, men målet som fulgte tabben ble avblåst for offside.

Blackpool presset på for utligning, men gjorde det vanskelig for seg selv da målscorer O'Connor fikk se det røde kortet. Med 10 mot 10 fikk hjemmelaget tilbake kontrollen på kampen, som ebbet ut med 2-1 til «The Gunners»

To selvmål

Chelsea fikk det tøft da Frank Lampard var tilbake på Stamford Bridge som Derby-manager, men dro til slutt i land en 3-2-seier.

Fikayo Tomori sørget for Chelsea-ledelse da han gjorde selvmål etter fem minutters spill. Tomori er for sikkerhets skyld utlånt fra Chelsea til Derby. Jack Marriott utlignet til 1-1 før nok et selvmål skulle sende Chelsea i føringen, denne gangen var det Richard Keogh som var uheldig.

Derby skapte balanse i regnskapet da Martyn Waghorn utlignet til 2-2. Da var det ikke spilt mer enn 27 minutter. Avgjørelsen falt fire minutter før pause da Cesc Fàbregas gjorde 3-2, som også ble sluttresultatet.

Dobbel Son

I London-oppgjøret mellom West Ham og Tottenham var det gjestene som tok kvartfinalebilletten. Son Heung-min scoret ett før og ett etter pause, før Lucas Pérez reduserte med 20 minutter igjen på klokka.

Fernando Llorente satte spikeren i kista da han satte inn 3-1 kvarteret flør slutt.

Tirsdag tok Bournemouth og Burton seg videre til kvartfinalen, mens den siste åttedelsfinalen mellom Leicester og Southampton ble utsatt.

