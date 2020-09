Srour-høring i slutten av september

Bokseren Hadi Srour (24) risikerer utestengelse på fire år etter å ha avlagt en positiv dopingprøve i 2019. Nå er høringen berammet.

Det bekrefter bokseren til Nettavisen tirsdag.

- Høringen er 22. september, sier 24-åringen.

Påstanden fra Antidoping Norge er på fire års utestengelse med start fra 16. september i fjor etter at en dopingprøve viste spor av syntetisk EPO.

Nå venter en høring før Norges Idrettsforbunds (NIF) domsutvalg fatter sin avgjørelse. En dom der kan ankes videre til NIFs appellutvalg.

Srour opplyser at biokjemi-forskeren Erik Boye blant annet vil vitne for ham under høringen 22. september.

- Det viktigste blir egentlig det vitenskapelige, og hva forskerne kommer med. Vi har noen ting vi kan peke som vi mener er feil, uttaler Srour.

Han har hele tiden bedyret sin uskyld, og hans advokat Brynjar Meling har til NTB tidligere uttalt at de er skeptisk til tolkningsresultatet.

- Min klient tar klar avstand fra at han har tatt sprøyter. Han har redegjort hvor han var forut for prøvetakingen. Det er ingenting som tilsier at han ville tjent på å sette en slik sprøyte, uttalte Meling i februar.

Srour skal ha vært på Stavernfestivalen i perioden han fikk i seg EPO.

- Antidoping Norge mener jeg satte injeksjoner med syntetisk EPO da jeg var på festival i Stavern og løp etter damer og drakk alkohol, sa Srour 4. september.

Sauerland-bokseren har til Nettavisen tidligere uttalt at han er beredt til å ta kampen til døra for å renvaske seg selv.

- Jeg skal til bunns i saken. Det er noe galt som har skjedd – og dette skal ikke skje, utalte han til Nettavisen etter at B-prøven bekreftet funnet i A-prøven.

Han la til:

- Dette kan ikke ha kommet inn i systemet mitt. Hadde jeg kunne spist eller drukket dette, så hadde jeg lagt meg flat. Men den eneste måten du kan få påvist dette i blod eller urin, er gjennom sprøyter. Dette stoffet er ikke noe du får kjøpt på apoteket uten resept, for å si det sånn. Dette er mye større enn meg. Det er første gang i landets historie at noen er tatt for syntetisk EPO. Jeg har mye jeg skal ha sagt, men det er ikke smart av meg å gå ut med det nå.

Srour bokset blant annet på flere av Cecilia Brækhus' stevner i Norge. Han signerte i 2019 en millionavtale med promotorseleskapet Sauerland, og var sett på som en av Norges mest lovende boksetalenter da han signerte med det tyske selskapet.

24-åringen har fire seire på fire forsøk som proffbokser.