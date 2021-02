Stöckl innrømmet skuffelse til den tyske hopplegenden

Sølv er nederlag, sa «Kupper'n». Søndag kveld virket flere på det norske hopplandslaget å være enig.

OBERSTDORF (Nettavisen): Norge stilte som favoritter i lagkonkurransen for herrer og kvinner, men det var til slutt Tyskland som overraskende tok VM-gull på hjemmebane i Oberstdorf.

VM går uten tilskuere, men det var likevel jubel å spore i hoppanlegget da Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Rupprecht og Karl Geiger vant 5,2 poeng foran Norge bestående av Silje Opseth, Robert Johansson, Maren Lundby og Halvor Egner Granerud.

Blant dem som jublet var den tyske hopplegenden Martin Schmitt.

Tyskeren som ble stor stjerne i hjemlandet på slutten av 90-tallet for sine bragder i hoppbakken, er på plass i Oberstdorf og følger VM-rennene som ekspert for Eurosport.

Etter lagkonkurransen tok han tak i Norges landslagstrener Alexander Stöckl for å høre om han var skuffet.

- Jeg sa «selvfølgelig» siden det var såpass tett, men vi er fornøyd med sølvmedalje, sier Stöckl til Nettavisen.

Det var likevel lite feiring å spore hos Stöckl og resten av den norske troppen. Langt mer fornøyd var Schmitt og de andre tyskerne i hoppanlegget.

- Han var selvfølgelig fornøyd, men det var fortjent. Tyskland var veldig bra. Det er også bra at det skjer i Tyskland med tanke på idretten vår. Det er bra for hoppfamilien at tyskerne henger med og tar medalje, forteller Stöckl.

Tungt for Granerud



Selv om han prøver å se lyst på ting, så er det ingen tvil om at Stöckl naturligvis ville se sine egne øverst på pallen.

Det norske laget hadde imidlertid ikke marginene helt med seg og for andre dag på rad fikk ikke verdenscupleder Halvor Egner Granerud ut sitt fulle potensial.

Med kun 94 meter i førsteomgangen lykkes tyskerne med å hoppe fra Norge.

- Hoppet sitter ikke hundre prosent teknisk, kombinert med at han får dårlige forhold. Det er ikke så behagelig, forteller Stöckl.

Schattenbergbakkene er kjent for bakvinden som kommer ned fra fjellet når solen går ned og den har Granerud nå fått erfare to kvelder på rad under VM.

- Det var ingenting å fly på. Det var kjedelig, sier Granerud til Nettavisen.

Han sier at det å ta sølv egentlig er en stor dag, men det er tydelig å se at han ikke føler det helt sånn.

- Det er kjedelig når jeg taper syv-åtte poeng til Geiger og vi ender fem poeng bak Tyskland, forteller Granerud.

Også lagkamerat Robert Johansson kjente på skuffelsen.

- Man er litt skuffet fordi man vet at man er et lag som er kapabelt til å vinne gull. Det ser man når det kun er 5,9 poeng som skiller, sier Johansson til Nettavisen.

Gleder seg til å bytte bakke

Hopperne har nå gjort seg ferdige med normalbakken og skal nå over i storbakken i Oberstdorf.

Det ser både Granerud og Johansson frem til.

- Det skal bli godt å fly litt, sier verdenscuplederen.

Landslagstrener Alexander Stöckl tror også det skal bli godt for Granerud å bytte bakke.

- Han får utnyttet sine egenskaper i større grad i storbakken. Hans flyegenskaper er veldig bra. Hvis han kommer seg i en god posisjon over kulen, så er han i stand til å fly bakken ned uansett. Det har vi sett gang på gang, sier Stöckl.

VM fortsetter med renn i storbakken for kvinnene onsdag og herrene fredag, før mesterskapet avsluttes for herrehopperne med lagkonkurranse lørdag.

