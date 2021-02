Stöckl reagerte med sinne da han fikk høre Raw Air-nyheten. Så fikk han en klar beskjed: - Vanskelig for dem å forstå

Både Alexander Stöckl og Halvor Egner Granerud respekterer avgjørelsen til norske myndigheter, men sliter likevel med å forstå den. Landslagssjefen forteller også at han har fått reaksjoner fra utenlandske kollegaer.

Torsdag kveld kom nyheten om at en rekke verdenscupkonkurranser som opprinnelig skulle bli holdt i Norge i vinter blir avlyst på grunn av koronapandemien.

Det betyr blant annet at Raw Air, som skulle vært arrangert i Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim og Vikersund i mars, ikke blir noe av på norsk jord.

Granerud ble lei seg

Hoppsirkuset har gått sin vante gang ellers i Europa denne sesongen. Halvor Egner Granerud har vært i sitt livs form og vunnet hele ti verdenscupseirer så langt.

Nå får han altså ikke muligheten til å vise seg fram i norske bakker. Selv om konkurransen trolig uansett hadde gått uten publikum, er han han skuffet.

- Jeg tror ikke det hadde vært noe problem å gjennomføre det i Norge. Det hadde vi fått til som best i klassen. Det er min erfaring fra tidligere. Jeg håper denne avgjørelsen ikke er tatt med bakgrunn i at de er redd for at 60 hoppere skal løpe rundt å spre smitte, sier Granerud til Nettavisen torsdag kveld.

Han legger til at han er skuffet og lei seg over avgjørelsen og sier det ville vært et høydepunkt å få være med å prege et hopprenn i Norge.

Stöckl: - Det føles rart

Landslagssjef Alexander Stöckl sier han reagerte med sinne da han først fikk høre avgjørelsen, men roet seg etter hvert og har stor respekt for det valget som nå er tatt.

Han sliter likevel litt med å forstå hvorfor Norge velger denne veien, når så mange andre nasjoner i Europa - nasjoner med langt høyere smittetall enn Norge - har klart å gjennomføre verdenscuprenn til tross for den pågående koronapandemien.

- Ja, jeg gjør det, til en viss grad. Vi opplever mange forskjellige land og hvert land vi har vært i har håndtert smittevern veldig bra. Vi føler oss trygge på arrangementer og på hotellet. Alt som kan gjøres blir gjort, til tross for at det medfører større utgifter for arrangørene. Det er ofte støttet av staten, sier Stöckl til Nettavisen.

- Da er det vanskelig å ta innover seg at det ikke går i eget land. Det føles rart når alle andre i Europa får det til, sier landslagstreneren videre.

Også Granerud kan fortelle at han sjelden har følt seg utrygg i vinter, men påpeker at det kan være en belastning å reise fra og til de ulike landene.

- Jeg har tidvis kjent på at det har vært litt stressende, men i forbindelse med arrangementer har jeg aldri følt meg utrygg. De fleste steder vi er, har vært hermetisk lukket, men unntak av flyplasser, sier hoppstjernen til Nettavisen.

Reaksjoner fra andre nasjoner

Alexander Stöckl hadde så vidt rukket å komme seg til hotellet i Zakopane før han møtte norske journalister torsdag kveld, men hadde allerede fått noen reaksjoner fra utenlandske kollegaer på nyheten om at Raw Air var avlyst.

- Slik jeg kjenner de andre så er det nok vanskelig å forstå for dem. Det inntrykket har jeg fått etter å ha pratet med dem. Jeg har ikke pratet med så mange, for jeg kom akkurat på hotellet, men de jeg har pratet med var skuffet, sier Stöckl.

- Vi opplever jo at vi er i vår egen boble når vi reiser rundt. Det er ikke noe risiko med tanke på å smitte andre rundt seg. Vi har ingen kontakt med folk utenfor og har ikke hatt ett smittetilfelle siden 1. januar. Men vi må akseptere og respektere den avgjørelsen myndighetene har tatt, sier landslagstreneren.

Han tror dette kommer til å få store økonomiske konsekvenser.

- Det er veldig alvorlig og vil føre til et stort økonomisk tap. Det vil påvirke alle disiplinene i skiforbundet. De har jobbet tett med regjeringen og hatt dialog om hvordan vi skal få det til og hvordan vi skal ta vare på smittevernsreglene. De har forsøkt å «pushe» det gjennom, nettopp fordi en avlysning vil skape økonomiske tap.

Denne helgen går konkurransene i polske Zakopane som planlagt. Kvalifiseringen hoppes fredag ettermiddag, mens det er renn både lørdag og søndag.

