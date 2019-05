St. Louis slo tilbake mot Boston i NHL-finalen

Etter en neglebiter av en kamp endte den andre kampen i NHL-finalen med 3-2-seier på overtid til gjestene St. Louis Blues over Boston Bruins.

Nå står lagene med én seier hver. Som i den første kampen, der Boston-laget vant, var vinneren denne gangen det beste laget.

Hjemmelaget åpnet imidlertid best, med Charlie Coyle som scoret etter 4.44 i første periode, da Bruins hadde en mann mer på isen. Knapt fem minutter senere utlignet Robert Bortuzzo på mesterlig vis fra spiss vinkel, og det var nesten som motspillerne protesterte på at det ikke burde være mulig.

Svenske Joakim Nordström sørget for at Boston-laget tok ledelsen igjen, bare et halvt minutt senere satt han inn 2-1-målet. Nestemann på scoringslista var Vladimir Tarasenko, som rett før kvarteret var unnagjort kunne utligne til 2-2.

Så var det slutt på nettkjenningene i ordinær spilletid, tross 31 forsøk fra St. Louis-lagets side og 21 skudd på mål fra Boston-mannskapet ble det ikke flere mål verken første, andre eller tredje periode.

I overtidsspillet var det fremdeles Blues som var mest frampå og hadde flere skudd på mål, og til slutt var det svenske Carl Gunnarsson som avgjorde kampen etter 3 minutter og 51 sekunder.

Dermed var det også slutt på seiersrekka til Boston Bruins, som før dette hadde åtte seiere på rad.

(©NTB)