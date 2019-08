Stabæk hentet dansk spiss

Kasper Junker (25) skal spille for Stabæk på lån fra Horsens ut sesongen. Bærumsklubben har også sikret seg opsjon på å kjøpe angrepsspilleren.

Junker styrker Stabæks angrep kort tid etter at klubben solgte Franck Boli til Ungarn. Han er blitt brukt som både spiss og kantspiller i Danmark.

I forrige sesong spilte han i alt 24 kamper for Horsens og sju for AGF. Han bidro med tre scoringer og tre målgivende pasninger.

– Jeg er utrolig spent, det er første gang jeg spiller utenfor Danmark. Jeg har sett noen kamper med klubben og kjenner noen av spillerne. Det ser spennende ut, sier Junker til Stabæks nettsted.

Han håper å bidra til at Stabæk sikrer fornyet eliteseriekontrakt. Klubben ligger på 13.-plass etter 16 serierunder, to poeng over nedrykksplass.

