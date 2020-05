Stabæk-lederen bekrefter at Brynhildsen er ferdig i Stabæk: - Kommunisert at han heller vil til Molde

Den talentfulle angriperen ser ut til å ha bestemt seg for de regjerende seriemesterne, dersom han blir værende i Norge.

Ola Brynhildsens dager på Nadderud er talte. Nettavisen får nemlig opplyst av Stabæk-leder Jon Tunold at de har fått beskjed om at 21-åringen forlater Stabæk.

Til Nettavisen forteller daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, at de har blitt informert om valget til Brynhildsen:

- Han har valgt å ikke signere for Stabæk og har kommunisert gjennom sin agent at han heller vil til Molde, dersom han skal bli i Norge. Men om han har signert med dem, det vet jeg ikke, sier Tunold.

- Vi har hatt et håp lenge om at han kunne bli, men nå er det bekreftet at han ikke fortsetter her. Det respekterer vi.

Da Nettavisen tok kontakt med Ola Brynhildsen rundt hvorvidt han var klar for Molde ønsket han ikke å si stort:

- Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe som helst, skriver Brynhildsen i en SMS fredag.

Brynhildsens agent, Jim Solbakken, har ikke besvart Nettavisens henvendelser fredag.

Heller ikke Molde-direktør, Ole Erik Stavrum, har besvart Nettavisens henvendelser fredag.

Den siste tiden har Brynhildsen blant annet blitt koblet til den tyske storklubben Köln. Nettavisen får opplyst at denne interessen var meget reell før koronakrisen inntraff.

Ryktene rundt en overgang til Molde har vært tilstede i lang tid. I april bekreftet han til TV 2 at han var på besøk i byen for å se an forholdene før en eventuell overgang.

Brynhildsens kontrakt med Stabæk går ut ved månedsskiftet juni/juli, og står dermed fritt til å signere med hvilken klubb han måtte ønske.

Angriperen fikk 29 kamper i Eliteserien 2019, der han til slutt endte på seks mål og én målgivende for Jan Jönssons lag.

Han vekket stor oppsikt tidlig i sesongen da han vartet opp med et ellevilt brassespark mot Rosenborg på Nadderud, som var med å senke Eirik Hornelands gutter i den tredje serierunden.

Brynhildsen kan dermed bli den andre Stabæk-spilleren på to år som bytter ut Nadderud med Aker Stadion. Ohi Omoijuanfo gikk som kjent samme veien før 2019-sesongen.

Ola Brynhildsen har også rukket å representere Norge på U19, U20 og U21-nivå.