Stabæk med sterk opphenting mot Bodø/Glimt

Kjetil Knutsens mannskap så ut til å ha full kontroll, men Stabæk ville det annerledes på Nadderud.

STABÆK-BODØ/GLIMT 2-2

Bodø/Glimt fikk en drømmestart på kampen og ledet 2-0 allerede etter 18 minutter, men hjemmelaget ga seg ikke og fullførte en sterk opphenting da Kornelius Normann Hansen utlignet i det timen var passert.

Det ble også sluttresultatet i Bærum.

Dermed stopper serielederens seiersrekke på ti kamper etter torsdagens uavgjortresultat mot Stabæk.

Etter kampen var det en skuffet målscorer Ulrik Saltnes som snakket til Eurosport.

- Vi klarer ikke å omstille etter et godt resultat sist (mot Molde red.anm). Vi er ikke der vi skal være, vi sentrer ikke til hverandre på åpent mål, vi løper ikke den nødvendige meteren akkurat når det trengs som mest. Da blir det ikke bedre enn dette, sier Saltnes.

Før han fortsatte.

- Ja, det er en kjempeutfordring å alltid klare å omstille. Vi har vært gode på det til nå, men i dag klarte vi ikke det. Det er et faktum. Jeg er veldig skuffa, sier Saltnes på spørsmål om de ikke klarte å nullstille seg fra søndagens toppkamp.

Bodø/Glimt sendte gjestene i føringen tidlig i kampen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Glimt-dominans

Bodø/Glimt tok ledelsen etter 12 minutter. En perfekt slått corner fra danske Philip Zinckernagel traff pannen til Ulrik Saltnes som hadde løpt seg helt fri foran i feltet.

Marcus Sandberg fikk en hånd på ballen, men kunne ikke gjøre annet enn å slå ballen videre inn i eget nett.

- Det er strålende, de scorer etter dødball også. De har alle redskapene i verktøykassa, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Kun seks minutter senere doblet gjestene ledelsen. Patrick Berg klemte til på et frispark fra langt hold. En forferdelig retur av keeper Sandberg sendte ballen rett ut i beina til Kasper Junker.

Den tidligere Stabæk-spilleren satte ballen via tverrliggeren og i mål.

Keeperspillet var svakt, men hjemmelaget hang heller ikke med foran sin sisteskanse.

- På grensen til utilgivelig som forsvarende lag å ikke være først på returen fra egen keeper.

Stabæk skulle også få sine muligheter. Først ved en gigantisk dobbeltsjanse ved Erik Botheim og Oliver Edvardsen. Begge to misset på mystisk vis alene med keeper.

Så skulle hjemmelaget få uttelling. Et innlegg fra Edvardsen fant veien frem til hodet til Solheim som stanget inn reduseringen etter 23 minutter.

Mats Solheim jubler med etter sitt 1-2 mål. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Utligning

Bodø/Glimt stod for de største sjansene utover i den andre omgangen. Zinckernagel dunket ballen i metallet, i tillegg fikk Hauge en enorm mulighet etter pasning av den nevnte dansken i det 52. minutt.

Men da det så ut til at bortelaget festet et godt grep om kampen dukket Kornelius Normann Hansen opp på bakerste stolpe etter et innlegg fra Tortol Lumanza.

Stabæks Kornelius Normann Hansen sikret ett poeng til Stabæk. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Den lille kvikke kantspilleren prikket ballen mellom beina på Joshua Smits og i mål med venstrefoten etter 61 minutter.

- En sterk snuoperasjon av bæringene, fastslo Myhre på kommentatorplass.

Det siste kvarteret tok Bodø/Glimt igjen over ballinnehavet og rullet opp flere brukbare sjanser, men ingen av lagene maktet å avgjøre kampen.

Dermed endte det med ett poeng til hvert av lagene.

Bodø/Glimt ligger nå tre poeng foran Molde på toppen av tabellen.