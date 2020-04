Stabæk-nykommer hevder «alle» storklubber i Sverige ville ha ham

To og en halv uke etter overgangen venter Romain Gall fortsatt på å få komme til Norge.

Amerikanske Romain Gall (25) ble klar for Stabæk på lån ut 2020 på det norske overgangsvinduets siste dag. Bærumsklubben har også sikret seg en kjøpsopsjon på kantspilleren.

Men på grunn av koronakrisen fikk han aldri reist fra Sverige til den nye arbeidsgiveren. Dette på grunn av restriksjonene mot innreise fra andre land som trådte i kraft fra 16. mars.

Malmö sa nei



I et intervju med svenske Fotbolldirekt sier Gall at en rekke topplag i Sverige ville ha ham tidligere i vår, men at eierklubben Malmö FF satte foten ned for tilbudene fra konkurrenter i Allsvenskan.

- Det var andre muligheter i Sverige. Men det var ingenting som lot seg gjennomføre, sier Gall, før han får spørsmål om det var snakk om toppklubber.

- Ja, alle store klubber. Det var vel kanskje derfor det ble stoppet. MFF ville vel ikke forsterke konkurrentene. Jeg vet ikke om det faktisk var årsaken, for mye av det som skjer har du ikke kontroll over som spiller. Men det er en mulig forklaring, fortsetter han.

Malmö har vært mest interessert i å selge 25-åringen, som hadde et strålende 2018 på det svenske toppnivået.

Etter storspill, sju mål og tre assist for GIF Sundsvall, ble Gall hentet inn til MFF for fem millioner svenske kroner i juli samme år. Han fullførte den sesongen med ytterlige seks scoringer og to målgivende pasninger for de lyseblå.

Står fast i Sverige



Seinere havnet han ute i kulden og fikk betydelig mindre tillit, både under ekstrener Uwe Rösler og arvtakeren Jon Dahl Tomasson. Ifølge Gall er han ikke med i trenerens planer og han fikk signaler om at Tomasson ikke ville ha ham der.

Likevel trener han nå med Malmö i påvente av en tillatelse til å komme over grensa.

- Nei, det stemmer, jeg fikk aldri reist. Nå gjelder det å vente her og holde seg i form til spredningen av viruset roer seg ned. Om det bedrer seg så kan jeg reise over grensa, men inntil da blir jeg her, påpeker den kommmende Stabæk-spilleren overfor Fotbolldirekt.

Valget falt altså til slutt på Jan Jönssons lag i Eliteserien, som Gall sier han fikk et godt inntrykk av etter en prat med den svenske trenerprofilen.

Romain Gall har spilt én landskamp for USA tilbake i november 2018 da han ble byttet inn for Chelsea-stjernen Christian Pulisic i et 0-1-tap for Italia. Han har også 29 aldersbestemte landskamper fra tidligere.

25-åringen er født i Paris, men vokste opp i USA i delstaten Virginia. Han fikk amerikansk statsborgerskap for omtrent ti år siden.