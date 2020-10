Stabæk selger Hanche Olsen til Gent – låner Valsvik fra RBK

Etter det NTB kjenner til er Stabæks kaptein Andreas Hanche Olsen (23) klar for belgiske Gent.

Det har tidligere vært snakk om at Standard Liege var interessert i midtstopperen, men det ble Gent som stakk av med underskriften hans.

I september ble Andreas Hanche-Olsen kalt inn til sin første landslagstropp som senior.

Samtidig kom meldingen om at Stabæk låner Rosenborgs midtstopper Gustav Valsvik ut sesongen. Avtalen ble klar mandag.

RBKs trener Åge Hareide rår over flere gode midtstoppere, og trenger ikke alle.

– Etter samtaler med Åge skjønner jeg at det kan bli knapt med spilletid i høst. Derfor er dette en god mulighet for meg. Jeg ser fram til å bidra med mitt for Stabæk resten av sesongen, sier Valsvik til RBK.no.

