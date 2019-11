Stabæk sørget for at Mjøndalen er under nedrykksstreken før siste serierunde

Et hjemmelag i storform fortsatte poengsankingen mot nedrykkstruede Mjøndalen.

STABÆK - MJØNDALEN 4-2

NADDERUD (Nettavisen): Stabæk tok imot gjestene fra Buskerud i en særdeles viktig kamp for bortelaget som kjemper for å overleve i Eliteserien. Hjemmelaget sikret Eliteserie-kontrakten i forrige serierunde etter borteseieren mot Lillestrøm, hvor Ola Brynhildsen hadde en fantastisk kamp, men like før kampstart ble det meldt at unggutten var satt ut av laget.

- Ola Brynhildsen er ikke i startoppstillingen, han vil ikke forlenge kontrakten sin og da har Inge André Olsen og styret bestemt at han ikke skal starte. Jan Jönsson ville bruke ham, men det fikk han ikke lov til, sa Jesper Mathisen i TV 2s FotballXtra.

BENKET: Ola Brynhildsen fikk ikke starte kampen mot Mjøndalen etter at Stabæk-ledelsen bestemte det. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

- Han var eminent på Åråsen sist mot Lillestrøm. Hvorfor spilte han da? Han var helt konge, la ekspertkollega Ivar Hoff til.

- En konkurransesituasjon

Stabæk-trener Jan Jönsson på sin side velger å avdramatisere situasjonen.

- Nei, jeg ble ikke tvunget til å benke Brynhildsen. Han var på landslaget og spilte to kamper der som er en del av forklaringen, og Luc (Kassi) har vært bra, så det er en konkurransesituasjon der, sier Jönsson til Nettavisen.

20-åringen var i hvert fall sugen på å spille fra start, da han snakket med Nettavisen etter kampen.

- Det vet jeg ikke, jeg har ikke fått noen sportslig grunn for hvorfor jeg har blitt benket. Jeg har jo vært god i det siste, så tror ikke det går på det, sa Brynhildsen.

- Har ambisjoner

Unggutten skjønner at det er en del oppstyr rundt kontraktsituasjonen hans, men han mener det er riktig å vente.

- Jeg har lyst til å se hva som kan skje i januar. Som unggutt har jeg ambisjoner og jeg vil se hvilke muligheter som dukker, men jeg har heller ikke utelukket Stabæk, forteller Brynhildsen videre.

Selv uten unggutten som har vært i meget god form i det siste, så var det hjemmelaget som tok initiativet fra start på Nadderud. Etter 18 minutter fikk de betalt etter at Kristoffer Askildsen satte inn en retur fra Mjøndalen-målvakt Julian

Faye Lund.

Gauseth tok ansvar

Det tok likevel ikke lang tid før Mjøndalen skulle få sin første sjanse i kampen. Ett minutt etter Stabæks ledelse dukket var Christian Gauseth helt umarket i feltet, men headet over fra fem meters hold. Mjøndalen-kapteinen fikk likevel sin revansj rett etterpå, da han fikk en flott pasning og enkelt satte ballen til side for Stabæk-målvakt Marcus Sandberg.

UTLIGNING: Her utlignet Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth på Nadderud, og slår seg på brystet etter scoringen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Etter utligningen mistet Stabæk mye av initiativet i kampen, og Mjøndalen var fullt på høyde med hjemmelaget. I det 30. minutt fikk bortelaget en kjempemulighet etter at corneren fra Joackim Olsen Solberg ble reddet på streken.

Fem minutter senere fikk Stabæk en god mulighet da høyreback Ronald Hernandez fyrte av fra 13-14 meter, men Faye Lund i Mjøndalen-buret hadde god kontroll. Like før pause var det Mjøndalen som var på hugget igjen. Anders Bergström fikk en kjempemulighet alene med Sandberg, men svensken i Stabæk-målet reddet ypperlig.

Sukk blant Mjøndalen-fansen

Mjøndalens erkerival Strømsgodset kjemper også for å overleve i Eliteserien, og da speaker på Nadderud, like før pause, annonserte at Strømsgodset ledet 3-0 mot Brann gikk det et sukk blant bortelagets supportere. Med 1-1 på Nadderud og senere 4-0 for Godset mot Brann til pause, så var Mjøndalen under nedrykksstreken da dommeren blåste til pause.

Mjøndalen fikk nok garantert vite om Strømsgodsets overkjøring av Brann i pausen, fordi de gikk rett i strupen på Stabæk i starten av andre omgang. Stian Semb Aasmundsen fikk en god mulighet allerede etter to minutter, men Sandberg klarte slå ballen ut til corner. Like etterpå var det Stabæk sin tur, da Oliver Edvardsen prøvde seg på et brassespark inne i Mjøndalen-feltet, men bommet på forsøket.

Junker-trippel

I det 60. minutt rullet Stabæk opp et flott angrep med flere kombinasjoner. Til slutt var det Ronald Hernandez som la inn fra høyre til Kasper Junker. Dansken fikk en enkel jobb med å sette den bak Faye Lund, og dermed var hjemmelaget tilbake i føringen.

Og like etter scoringen valgte Jönsson å bytte inn Brynhildsen med Luc Kassi.

Noen minutter senere etter byttet utlignet Tonny Brochmann for Mjøndalen, men Kasper Junker fortsatte å være i fyr og flamme. Dansken hamret inn sitt andre mål minuttet etter Brochmanns scoring, og i det 80. minutt hamret han sitt tredje.

HAT-TRICK: Kasper Junker scoret hele tre ganger for Stabæk i kveld. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Dermed vant Stabæk komfortabelt og er ubeseiret på sine sju siste kamper. Nå må Mjøndalen vinne mot Vålerenga i siste serierunde, hvis de skal ha et håp om å redde plassen i Eliteserien.